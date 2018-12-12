Сотрудники Брянскэнерго за 10 месяцев выявили хищений электроэнергии на сумму свыше 24 млн. руб.

В филиале ПАО «МРСК Центра» – «Брянскэнерго» подвели итоги работы по выявлению и пресечению фактов безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии за 10 месяцев 2018 года.

Одной из наиболее действенных мер на этом направлении являются рейды, в ходе которых энергетики выполняют осмотр линий электропередачи на предмет незаконных подключений и проверку приборов учета электроэнергии.

За отчетный период текущего года по итогам рейдов, которые в ряде случаев проводились совместно с представителями правоохранительных органов, специалистами Брянскэнерго выявлен 507 фактов хищения электроэнергии общим объемом 8,4 млн. кВт*ч, что сопоставимо с объемом полезного отпуска электрической энергии за 10 месяцев Гордеевского района. В денежном выражении ущерб составил 24,9 млн. руб.

Энергетиками подготовлены и направлены заявления в территориальные отделы полиции о привлечении нарушителей к ответственности, предусмотренной законодательством РФ.

Энергетики напоминают, что законодательство предусматривает строгое наказание в отношении энерговоров. В случае выявления факта хищения нарушитель не только компенсирует ущерб электросетевой компании, но и привлекается к уголовной или административной ответственности с выплатой штрафа. Следует отметить, что с 1 января 2016 года в России ужесточена административная ответственность за энерговоровство. В частности, увеличены размеры штрафов за самовольное подключение и использование электроэнергии.

От преступных действий похитителей в значительной степени страдают и добросовестные потребители, исправно оплачивающие счета за электроэнергию: из-за краж происходят перепады напряжения в сети, выходит из строя бытовая техника, повышается вероятность аварий, пожаров и несчастных случаев.

Брянскэнерго обращается к жителям Брянской области с просьбой сообщать об известных им фактах энерговоровства по телефону горячей линии 8-800-50-50-115, либо направляя сообщения по номеру +7 915-38-000-38 в Telegram и Viber (все звонки и сообщения бесплатные), а также в районы электрических сетей филиала.