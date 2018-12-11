В Брянской области приняли профицитный бюджет

В Брянской области 11 декабря депутаты приняли профицитный бюджет. В понедельник состоялось очередное заседание облдумы, на котором в третьем чтении со всеми поправками приняли главный финансовый документ региона. Доходы на 2019 год составят 54,4 млрд рублей, расходы - 54 млрд рублей, профицит будет равен 350,4 млн рублей. Доходы на 2020 год - 49,8 млрд рублей, на 2021 год - 50,7 млрд рублей, сообщают в пресс-службе областного правительства.

65 процентов расходов или 35 миллиардов рублей в следующем году направят на социальный сектор. На социальную политику уйдет 15,6 млрд рублей, на образование - 12,3 млрд рублей, на национальную экономику - 10,8 млрд рублей, на здравоохранение - 5 млрд рублей и на культуру - 0,8 млрд рублей.

Деньги в бюджете предусмотрены на повышение зарплаты бюджетниов (661 млн рублей), индексацию зарплаты работникам бюджетной сферы с 1 октября (107 млн рублей) и социальных выплат (16,8 млн рублей), повышение МРОТ до 11 300 рублей (48 млн рублей).

На строительство и ремонт бряснких дорог потратят 5,9 миллиарда рублей. Из этих денег 4,3 миллиарда рублей - из областного бюджета, остальные - из федерального.

В бюджете заложены деньги на модернизацию инженерной инфраструктуры. 225 млн рублей направят на ремонт коллекторов в Брянске. На реконструкцию других объектов ЖКХ – 200 млн рублей, на обеспечение чистой питьевой водой брянцев – 60 млн рублей. 275 млн рублей пойдут на реконструкцию очистных сооружений. На создание инфраструктуры на участках, которые будут выдавать многодетным – 185 миллиона рублей. За 67,5 млн рублей размежуют и обустроят участки для многодетных в Черемушках под Брянском.

Самые значимые проекты в Брянской области, которые в 2019 году будут финансировать из федерального бюджета:

- строительство дворца единоборств – 609 млн рублей;

- ежемесячная выплата после рождения третьего ребенка - 487 млн рублей;

- формирование комфортной городской среды – 373 млн рублей;

- строительство детской поликлиники в Фокинском районе Брянска – 330 млн рублей;

- переоснащение больниц – 323 млн рублей;

- поддержка малого и среднего бизнеса – 261 млн рублей;

- дошкольное образование – 330 млн рублей.

Государственный долг Брянской области в следующем году уменьшится на 350 миллионов рублей и составит 9,9 миллиардов рублей.

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