2018-12-08T12:32:21+03:00
Общество

Во всех районах Брянской области заработал единый номер спасения 112

На внедрение системы потратили больше 150 миллионов рублей
Марина АНТОНОВА
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Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.
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Во всех районах Брянской области заработал единый номер спасения 112. Он действует в 27 муниципальных образованиях и шести городских округах. Служба принимает все экстренные вызовы от жителей Брянской области. И в зависимости от того, что случилось, диспетчеры перенаправляют звонок в соответствующую службу. Номер 112 бесплатный, он работает на мобильных телефонах при отрицательном балансе и даже без сим-карты, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области. При этом номера экстренных служб – 101, 102, 103 и 104 продолжат работать.

На создание единой системы потратили 19 миллионов рублей из федерального и 147 миллионов рублей из областного бюджетов. Пилотный проект заработал сначала в Брянске и Клинцах. Всех дежурно-диспетчерские службы всех муниципальных образований Брянской области объединили в единый Центр обработки вызовов. Установили и настроили оборудование для программно-технического комплекса для приема и обработки вызовов, провели обучение специалистов.

Брянская область стала 17-м субъектом в России и восьмым в Центральном федеральном округе, где полностью заработала единая система вызовов.

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