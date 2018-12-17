Александр Хлиманков: «Мы приветствуем налаживание связей между российскими городами»

6 декабря Брянск и Владивосток стали городами- партнерами. О том, как будет развиваться сотрудничество между городами, а также об уже достигнутых договоренностях в интервью нашему корреспонденту рассказал глава города Брянска Александр Хлиманков.

? Александр Анатольевич, 6 декабря Брянск и Владивосток подписали соглашение о сотрудничестве и стали городами- партнерами. Как удалось достигнуть таких договоренностей?

- У нас есть города побратимы из дальнего и ближнего зарубежья. Мы очень приветствуем налаживание связей между нашими российскими городами. С огромным удовольствием наши депутаты проголосовали за то, чтобы это соглашение было заключено. Для жителей городов это будет одним из поводов лучше узнать друг друга, изучить нашу страну. Мы будем налаживать связи в разных сферах: в образовании, культуре, спорте. Уверен, что бизнес Владивостока и Брянска заинтересуется выгодными проектами. Нам интересен опыт приморской столицы в привлечения инвестиций.

? Что объединяет эти две крайние точки страны?

- Брянску и Владивостоку в 2010 году было присвоено звание «Город воинской славы». Это приграничные региональные центры. Владивосток - город-крепость на Тихом океане, Брянск - форпост юго-западных границ России. На карте Брянщины есть точка, где сходятся границы трех государств. Приморье тоже граничит с двумя государствами, их соседи КНДР и КНР. У нас - руководителей двух муниципалитетов - немало общих вопросов. Ведется большая работа по реализации федеральных программ, актуальны темы формирования бюджета, ремонта дорог и общественных территорий, поддержки инициативной молодежи, развития промышленности в современных экономических условиях. Брянск становится вторым российским городом, с которым Владивосток подписывает соглашение о сотрудничестве. Такой же документ заключен только с Владикавказом, а большая часть партнеров Владивостока находятся в Корее, Японии, Китае и США. Для Брянска Владивосток стал 21-м городом-побратимом.

? В каких сферах уже начало развиваться взаимодействие Брянска и Владивостока?

- После подписания соглашения о сотрудничестве между Брянском и Владивостоком, исполняющий обязанности главы города Владивостока Сергей Шерстюк и начальник управления по организации взаимодействия с органами государственной власти и органами местного самоуправления администрации города Владивостока Константин Литвиненко побывали в одном из крупнейших вузов нашего региона - Брянском государственном техническом университете. Для визита не случайно выбрали этот вуз.

Для гостей из Владивостока провели экскурсию по Брянскому государственному техническому университету.

Еще в мае 2015 года между БГТУ и Дальневосточным федеральным университетом было подписано соглашение о сотрудничестве в области научных исследований. Взаимодействие двух крупных вузов направлено на координацию совместной работы при формировании тематики научных исследований и инновационной деятельности, на повышение профессиональной квалификации преподавателей. Стороны организовывают и проводят встречи, научные обмены студентами и сотрудниками вузов. Представители Владивостока высоко оценили достижения и потенциал Брянского государственного технического университета. Брянск гордится своими преподавателями и учеными. В рамках такого сотрудничества у них появляется больше возможностей развивать свою работу. Студенты же получат важный опыт в общении с дальневосточными коллегами.

? Во время визита гости из Владивостока побывали на Брянском арсенале. Их заинтересовало производство наших машин?

- Участники встречи изучили производственный процесс на конвейере по сборке автогрейдеров, оценили преимущества модельного ряда, посмотрели показательный прокат автогрейдера, выпущенного на предприятии. По словам исполняющего обязанности главы Владивостока Сергея Шерстюка, их муниципалитет уже приобретал технику брянского завода, и она прекрасно зарекомендовала себя в их климатических условиях. Поэтому во Владивостоке рассматривают возможность покупки еще нескольких изделий этого предприятия. Владивосток заинтересован в дорожных машинах, которые делают в Брянске. Не сомневаюсь, что в следующем году наши новые побратимы сделают выбор в пользу продукции Брянского арсенала.

Делегация из приморского города осмотрела производство автогрейдеров на бярнском заводе.

? Во время визита делегация из Владивостока посетила мемориальные комплексы «Хацунь» и «Партизанская поляна».

- Мы наметили и обсудили возможность сотрудничества в образовании, воспитании детей. Коллег из Владивостока впечатлили мемориальные комплексы на Брянщине. О них наши гости будут рассказывать молодежи, обязательно направят к нам своих школьников. Дети узнают, что творилось в тяжелые, героические годы Великой Отечественной войны в нашем регионе. Намечены этапы сотрудничества наших гимназий и лицеев с образовательными учреждениями Владивостока. Нам предлагают направлять детей отдыхать на тихоокеанское побережье. Мы будем рады принять школьников из Владивостока в международном лагере «Радуга». В следующем году ребята уже получат приглашения.

Александр Хлиманков и Сергей Шерстюк возложили цветы к стеле «Брянск – Город воинской славы».

? На прошлой неделе брянцы не только принимали гостей из Владивостока, но и сами отправились в поездку. В Государственной Думе открылась выставка «Города воинской славы».

- Выставка работает в рамках расширенного заседания правления Союза городов воинской славы, проходящего в эти дни в Москве. Экспозиция приурочена ко Дню воинской славы России - началу контрнаступления советских войск против немецко-фашистских захватчиков в битве под Москвой в 1941 году. На выставке есть стенд, посвященный Брянску. Это уникальное мероприятие, которое впервые проходит в Государственной Думе под эгидой Союза городов воинской славы. Гости столицы смогли принять участие в расширенном заседании правления Союза ГВС совместно с депутатами Госдумы.

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