Новогодние праздники 2018-2019 в Брянске: программа мероприятий, куда сходить

Брянцы совсем скоро будут наслаждаться самыми длинными выходными в году. На новогодние праздники для жителей нашего региона подготовили театральные спектакли, выставки, цирковые представления, мастер-классы и многое другое. Мы подскажем, как провести январские каникулы с пользой.

ИДЕМ В ТЕАТР

В брянском драмтеатре родителей и их ребятишек ждет веселый хоровод у новогодней елки. Ребята повстречаются с Дедом Морозом и Снегурочкой, а потом отправятся смотреть спектакль «Васильки для Василисы». Новогодние преставления пройдут в драмтеатре с 23 декабря по 8 января. (0+)

Брянский драматический театр

Улица Фокина, 26

Т.: 66-17-78.

На новогоднюю елку пригласили брянцев в ТЮЗ. Представление с Дедом Морозом и Снегурочкой понравится и малышам и их мамам и папам. Актеры покажут спектакли: «Золушка», «Приключения принца», «Карлик Нос», «Как Настенька чуть Кикиморой не стала», «Золотой ключик», «Вождь краснокожих» и «Золотое сердечко». Хороводы у елки будут водить с 19 декабря по 8 января. (3+)

Брянский театр кукол

Ул. Горького, 20

Т.: 74-23-49

Праздничное представление подготовили и в Театре кукол. Самых маленьких зрителей приглашают на спектакли: «Морозко», «Снежный цветок», «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», «Три поросенка», «Серая шейка», «Царевна лягушка» и «Муха Цокотуха». Хоровод вокруг елки с ребятами будут водить главные новогодние волшебники – Дед Мороз и Снегурочка. Новогодние спектакли начинаются 22 декабря и заканчиваются 8 января. (0+)

Брянский театр кукол

Ул. Горького, 20

Т.: 74-23-49

АЙ ДА НА КОНЦЕРТ!

Новогодним настроением можно зарядиться в концертном зале «Дружба». 22 декабря на сцене выступят «Ватага», ВИА «Стожары», солисты «Арт-класса», цирковая группа «Каламбур» и другие. (6+) «Новогодний сюрприз» подарят зрителям вокалисты «Вива» в сопровождении губернаторского оркестра. (6+) Праздничную программу на 28 декабря подготовил Брянский городской эстрадный оркестр». 31 декабря с Новым годом брянцев поздравит хор Марио Бустилло. 2 января на сцене покажут ледовое шоу «Снежная королева». (0+) 26, 28 декабря и 4 января ребят и их родителей приглашают на новогоднюю елку в «Дружбу». (3+) 5 января в Брянск приедет Сергей Жилин и «Фонограф Джаз Бэнд» (6+).

Концертный зал «Дружба»

Ул.Калинина, 82

т.: 32-24-04, 74-57-04

В ДК БМЗ настоящий Дед Мороз станет главным гостем шоу «Книга чудес», которое покажут 29 декабря. (0+) 5 января на сцене ДК – ансамбль русской песни «Бабкины внуки». (0+)

ДК БМЗ

ул. Майской Стачки, 5

т.: 32 88-84, 51 51-82

На новогодних праздниках брянцев ждут концерты, мастер-классы и представления.Фото: Анатолий ЖДАНОВ

А ЧТО В ЦИРКЕ?

С 22 декабря в брянском цирке стартует новогодняя программа «Созвездие белых львов». (0+) Шоу похоже на музыкальную шкатулку. Каждый номер станет сюрпризом для зрителей. Главному новогоднему волшебнику Деду Морозу предстоит защитить представление от вредных злодеев. Ему помогут настоящие африканские львы. Четверо из них – редкого белого окраса. На арену выйдут гимнасты, жонглеры и эквилибристы. Ребят развеселят кошки необычных пород, ламы, пудели, козочки и малютки-хрюшки – символы наступающего года.

Цирк

Пр-т Ленина, 69

Т.: 74-55-47, 74-55-36

ОТПРАВЛЯЕМСЯ В МУЗЕИ

До середины января в Краеведческом музее будет работать контактный зоопарк. (0+) Дети смогут потрогать обезьянок и рептилий. С 25 декабря по 8 января в гости к звездам приглашает Брянский планетарий. (6+) На школьных каникулах в музее пройдут мастер-классы. Ребята смастерят новогодний сувенир. Школьникам расскажут о Рождественской звезде, куклах-оберегах и обитателях заснеженного леса.

Краеведческий музей

пл. Партизан, 6

Т.: 64-63-98

В городском выставочном зале перед Новым годом посетители могут поучаствовать в мастер-классах и смастерить символ года по восточному календарю – свинки из фетра на елку, праздничные открытки, снежинки. (6+) В предновогодние дни будет работать выставка компьютерной графики Виктора Юхмана «Светопись галактики». (0+)

Городской выставочный зал

Бульвар Гагарина, 19.

Т.:74-01-01

В музее братьев Ткачевых кроме постоянной экспозиции посетители увидят выставку «Культ личности». На 29 работах трех фотохудожников изображена одна единственная модель – легендарная брянская манекенщица Лариса Хорошева. (18+)

Музей братьев Ткачевых

ул. Куйбышева, 2

Т.: 51-00-31, 51-42-47

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