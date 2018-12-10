2018-12-10T16:28:25+03:00
Общество

У брянцев меньше вредных привычек, чем у калужан, но больше, чем у орловчан

Наш регион оказался на 24-м месте рейтинга
Марина АНТОНОВА
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Лидером рейтинга стала Чеченская республика с 97,3 баллами.Лидером рейтинга стала Чеченская республика с 97,3 баллами.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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У жителей Брянской области меньше вредных привычек, чем у калужан, но больше, чем у орловчан. Наш регион занимает в списке 24-ю строчку с 73,7 баллами. Рейтинг составили в агентстве РИА Новости.

Эксперты использовали данные за 2017 год по распространенности вредных привычек среди населения. Они учитывали употребление табака, количество проданного спиртного, число преступлений, совершенных в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, смертность от отравления алкоголем, а также количество правонарушений, связанных с наркотиками. Чем выше балл, тем меньше вредных привычек в регионе.

Лидером рейтинга стала Чеченская республика с 97,3 баллами. Первые пять мест занимают регионы Северного Кавказа. На последнем месте – Еврейская автономная область с показателем 36,5 балла.

Самым успешным нашим соседом в отношении вредных привычек стала Смоленская область. Она на 9-м месте рейтинга. Лучше, чем в Брянской ситуация и в Орловской области. Она занимает 21-ю строчку. Больше, чем у брянцев, вредных привычек у жителей Курской и Калужской областей. Эти регионы занимают 36-ю и 50-ю строчку рейтинга соответственно.

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