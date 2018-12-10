2018-12-12T16:58:15+03:00
Общество

В Брянске главную новогоднюю елку установят в круглом сквере 13 декабря

Наряжать красавицу будут самодельными игрушками
Марина АНТОНОВА
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Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.
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В Брянске завершилось интернет-голосование за главную новогоднюю елку. На звание лучшей претендовали восемь конкурсанток. Все зеленые красавицы стройные, пушистые ростом не ниже 15 метров и не моложе 25 лет.

Свой голос за понравившуюся елку горожане оставляли на сайте Брянской городской администрации. Здесь проголосовало 233 человека. Елка-победительница набрала 91 голос. В группе мэрии в соцсетях голосование стало более масштабным. За самую красивую елку свой голос отдал 931 брянец. Дерево, занявшее первое место, набрало 381 голос.

- Мы сложили голоса на сайте и в соцсетях, - рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации. – Получилось, что большинство горожан выбрали дерево под номером восемь. Она-то и станет главным украшением Брянска к Новому году.

Срубить елочку поедут 13 декабря. В тот же день ее установят в круглом сквере. А вот официально откроется главная елка только 25 декабря. До этого времени ее будут наряжать.

На дереве засверкают тысячи огоньков. Игрушки уже смастерили брянские школьники и детсадовцы. Они сделали около полутора тысяч новогодних украшений. Ребята использовали самые доступные материалы - пластиковые бутылки, одноразовую посуду, цветочные горшки, монтажную пену, оберточную бумагу, бижутерию и другие. Многие игрушки были посвящены символу Нового 2019 года – желтой свинке. У ребят получились симпатичные хрюши, Деды Морозы, Снегурочки, Щелкунчики, снеговики, снежинки, ангелы, колокольчики и елочки.

- В финал конкурса прошли около шестисот поделок, - рассказала заместитель начальника отдела культуры, молодежной политики и спорта Советской районной администрации Елена Третьякова. - При изготовлении игрушек использовали материалы, которые буквально находятся под руками и не требуют больших затрат. Выбранные оргкомитетом поделки будут украшать елки города, в том числе и главную - в сквере Карла Маркса.

За лучшие поделки ребята получат грамоты и призы. Оргкомитет конкурса подведет итоги и наградит победителей на открытии елки в круглом сквере.

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