2018-12-10T18:29:02+03:00
Экономика

Брянскэнерго проводит декадник по электробезопасности

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Декадник стартовал с проведения урока по электробезопасности в МБОУ «Гимназия №1» Брянского района, в котором приняли участие более 30 учащихся 2 классаДекадник стартовал с проведения урока по электробезопасности в МБОУ «Гимназия №1» Брянского района, в котором приняли участие более 30 учащихся 2 класса
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В Брянской области в декабре проходит декадник по электробезопасности, организованный филиалом ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» в рамках которого, будут проведены уроки, направленные на профилактику детского электротравматизма, в школах всех 27 районов Брянской области, входящих в зону ответственности энергопредприятия, а также Дни открытых дверей в районах электрических сетей (РЭС) филиала для старшеклассников и студентов энергетических учебных заведений региона. В ходе их проведения сотрудники Брянскэнерго расскажут учащимся об опасности электрического тока и преимуществах работы в энергетической отрасли.

Декадник стартовал с проведения урока по электробезопасности в МБОУ «Гимназия №1» Брянского района, в котором приняли участие более 30 учащихся 2 класса. Энергетики совместно с классным руководителем рассказали детям о необходимости соблюдения правил электробезопасности при нахождении вблизи энергообъектов и при пользовании электрическими приборами. Познакомили их с предупреждающими знаками, размещенными на энергообъектах, рассказали, как правильно выходить из зоны шагового напряжения. В завершении урока сотрудники энергопредприятия подарили ребятам расписания уроков, с правилами электробезопасности и книгу «Энерголандия».

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