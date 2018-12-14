Брянцы, чьи родные погибли в перинатальном центре, обратились к руководителю СКР Александру Бастрыкину

Жители Брянской области, чьи родные погибли в перинатальном центре городской больницы №1, обратились за помощью к руководителю Следственного комитета России Александру Бастрыкину. Личный прием прошел в День конституции 12 декабря, сообщают в пресс-службе СКР.

У Андрея Ким трагически погибла жена во время операции, которую проводили в центре. Беременную женщину госпитализировали из-за ухудшения состояния. Ребенка, которого она выносила, удалось спасти. Муж погибшей опасается, что следствие проводят не достаточно активно. Из-за этого виновные могут остаться безнаказанными.

Олеся Сафонова рассказала Бастрыкину о гибели своей новорожденной дочери в перинатальном центре в 2017 году. Главному российскому следователю указали на системные проблемы в медицинском учреждении. Они, по мнению пришедших на прием, и стали причинами трагедий.

На личный прием пришли двое брянцев. Фото: пресс-служба Следственного комитета РФ.

Александр Бастрыкин ознакомился с материалами уголовных дел и назначил служебную проверку в отношении исполняющего обязанности руководителя Следственного управления СКР по Брянской области Дмитрия Буравцова и следователей, которые вели эти дела.

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