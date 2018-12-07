2018-12-07T18:07:30+03:00
Общество

Главную городскую новогоднюю елку в Брянске откроют 25 декабря

Выборы пушистой красавицы завершились
Елена РАКОВА
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Главную городскую елку в сквере Карла Маркса установят после 10 декабря.Главную городскую елку в сквере Карла Маркса установят после 10 декабря.Фото: Елена РАКОВА
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В Брянске завершилось голосование за главную городскую елку. На это звание претендовали семь конкурсанток одна другой краше. Все елочки стройные - высотой около 16 метров, пушистые. Деревья растут в областном центре.

В онлайн выборах пушистой красавицы на сайте Брянской городской администрации приняли участие 233 человека. Там елка-победительница набрала 91 голос. Более масштабным было голосование на странице пресс-службы Брянской городской администрации в социальной сет. Его участниками стал 931 человек. А дерево, занявшее первое место, набрало 381 голос. Кстати, предпочтения брянцев проголосовавших в соцсети противоположны тем, кто участвовал в выборах на сайте мэрии.

Главную городскую елку в сквере Карла Маркса установят после 10 декабря. Почти неделю ее будут украшать гирляндами и поделками брянских школьников и детсадовцев.

Открытие главной городской елки Брянска назначили на полдень 25 декабря. В этот же день подведут итоги городского конкурса на лучшую новогоднюю игрушку.

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