«Надежда» сдала второй дом в ЖК «Академический»

Группа компаний «Надежда» сдала в эксплуатацию новую кирпичную многоэтажку в ЖК «Академический» (позиция №8). Поздравляем всех счастливых новоселов с этим знаменательным событием и приглашаем в центральный офис за ключами!

ЖК «Академический» на территории Старого аэропорта – один из самых ярких и современных микрорайонов Брянска. И это не случайно, ведь этот жилой комплекс кардинально отличается от остальных микрорайонов Брянска. Его главная концепция – создать город для жизни.

Каждый дом ЖК «Академического» – это гармоничное сочетание внешней грации и внутреннего комфорта. Плюс уникальная инфраструктура, в которой есть место всему: от просторных автомобильных парковок до собственного футбольного поля с искусственным и идеально ровным газоном.

Выбирая ЖК «Академический», вы получаете не только квадратные метры, но и современную, продуманную среду для комфортной и счастливой жизни.

Уникальным будет и благоустройство придомовой территории. Уже сегодня двор ЖК «Академического» можно по праву можно назвать одним из лучших и продуманных в Брянске. Здесь есть все необходимое для того, чтобы наслаждаться жизнью в полной мере: универсальные спортивные (волейбольные и баскетбольные), а также детские площадки, отвечающие всем современным требованиям безопасности, уличные тренажеры workout для тех, кто предпочитает занятия на свежем воздухе. Со временем возле «Академического» появится собственное футбольное поле, теннисный корт, скейт-парк, беговые и велосипедные дорожки. Дополнят концепцию по благоустройству релакс-зоны с фонтанами и декоративным озеленением.

Автовладельцев порадует удобная и вместительная парковка, которая, как и вся территория жилого комплекса, будет огорожена по всему периметру и находиться под постоянным видеонаблюдением. Ворота в жилой комплекс буду автоматическими. Управлять ими можно будет прямо со смартфона или при помощи ключа. Все это обеспечит будущим новоселам максимальные комфорт и безопасность.

Отдельного внимания заслуживают квартиры в «Академическом»: новые улучшенные и разнообразные планировки, удобные и просторные холлы с яркой дизайнерской отделкой мест общего пользования. Жить в таком доме – одно удовольствие!

Рядом с «Академическом» есть магазины, аптеки, административные учреждения, излюбленное место отдыха горожан – парк «Соловьи». Скоро инфраструктуру жилого комплекса дополнит новый детский сад и остановка общественного транспорта.

Территория Старого аэропорта постепенно превращается в новый центр города. Через пару лет жить здесь станет не только удобно и практично, но и престижно. У вас уже сейчас есть возможность приобрести квартиру в ЖК «Академическом» и выбрать принципиально новый формат жизни!

Это уже второй сданный дом в ЖК «Академический» из запланированных шести. В декабре «Надежда» сдаст еще один (строительная позиция №7). На конец следующего года девелопер намерен сдать еще две многоэтажки (позиции 10 и 12). А в 2020 году застройщик введет в эксплуатацию 13-ю позицию, которая завершит концепцию жилого микрорайона, где есть все для комфортной городской жизни. Торопитесь, квартиры еще остались.

Все подробности можно узнать в офисах продаж компании по телефону: 32−14−20 или на официальном сайте застройщика. Проектная декларация на сайте.