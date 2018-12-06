Кулон за купон: всем читателям Брянской области "Комсомолка" раздает подарки

До Нового года остается больше трех недель, а "Комсомольская правда" в Брянске уже начинает дарить праздничное настроение и раздавать подарки.

7 по 14 декабря все покупатели газеты «Комсомольская правда» получат гарантированный подарок - изысканную подвеску от сети ювелирных магазинов Sunlight.

Получить ее очень просто. Для этого надо лишь купить газету с 7 по 14 декабря, найти на ее страницах купон, вырезать и предъявить его в магазинах сети Sunlight с 7 по 17 декабря 2018 года. Кроме элегантного украшения, обладателям купонов в Sunlight раздают бонусные баллы. Ими можно оплатить до 30% от стоимости покупки.

Полный список адресов, где можно получить подарок, на сайте sunlight.net.