ВЫБОР РЕДАКЦИИ: Брянское предприятие – флагман молочного производства

Экономика региона начинается с малого

В последние годы экономика России растет. Во многом этому способствовали успехи в области сельского хозяйства. Брянская область уделяет огромное внимание развитию агропромышленного комплекса. В нашем регионе увеличилась государственная поддержка сельского хозяйства, разработали и активно внедряют новые технологии возделывания земли и сбора урожая. Все это дало свои результаты. Брянщина стала одним из лидеров в агропромышленном комплексе страны.

Но все начинается с малого. Экономика региона, зависит от достижений каждого района и сельскохозяйственного предприятия.

К примеру, в Дубровском районе работают 184 предприятия. По традиции, основная часть работает в аграрной сфере. Выпуском сельскохозяйственной продукции здесь занимаются семь предприятий, 13 крестьянско-фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей и 3085 личных подсобных хозяйств. На них работает почти половина дубровчан.

Одним из самых успешный предприятий района по праву считают сельскохозяйственный производственный кооператив «Зимницкий».

Перепрофилировали производство

СПК «Зимицкий» было основан в 1997 года на базе совхоза «Дубровский». В начале 2000-х здесь занимались птицеводством. Сейчас возглавляет предприятие вот уже почти два десятка лет Алексей Гусаров. В начале 2000-х он работал в кооперативе инженером. Главе района его порекомендовали как старательного и ответственного молодого человека. После назначения на плечи Алексея Гусарова легла обязанность не просто поднимать показатели, а возродить предприятие.

Молодой руководитель нашел путь к успеху. Хозяйство необходимо было перепрофилировать. Председатель кооператива решил развивать молочное животноводство. На одной из ферм содержали 120 голов крупнорогатого скота, из них 60 голов дойного стада. С этого и решили начать. На кооператив наняли профессиональных работников и отремонтировали помещения под коровники.

Повезло тогда и с тем, что государство стало уделять особое внимание животноводству. Федеральная программа позволила получить сельскохозяйственному производственному кооперативу «Зимницкий» дотации из федерального и областного бюджетов. Это отразилось на реализации задуманного и затем на показателях.

На предприятии активно применяют современные сельскохозяйственные технологии.

Вдвое увеличили надои

Сейчас в активе кооператива - современные кормоцеха, цех по переработке молока и телятники. Уже три года назад здесь получили 3577 тонн молока. Надой на одной корову составлял 5038 килограммов. В 2015 году, в хозяйстве засеивали почти пять тысяч гектаров земли. И собирали 3,5 тысячи тонн зерна при средней урожайности 25,3 центнера с гектара. Руководство кооператива понимало, что работать по старинке уже не получится. Современные технологии шагнули далеко вперед. Благодаря новому подходу к ведению сельского хозяйства, который активно внедряет губернатор Александр Богомаз, теперь можно получать в два, а то и в три раза больше урожая при той же технической базе.

Поэтому производство в кооперативе модернизировали. В хозяйстве провели реконструкцию коровников, запустили мини-комбикормовый завод, установили собственные сушилки для зерна и линию пастеризации молока.

Руководитель предприятия Алексей Гусаров рассказал о своей мечте: выйти на надой восемь тонн молока и получить восемь тысяч тонн зерна. К задуманному работники предприятия стремятся. За два года показатели приблизились к желаемым. В 2018-м сельскохозяйственный производственный кооператив «Зимницкий» намолотил 5 тысяч тонн зерна при урожайности 44 центнера с гектара. А надой на корову за год составит 7350 килограммов молока, что в двое выше уровня, с которого начиналось развити.

К 2018 году почти в 20 раз увеличилось первоначальное поголовье коров и телят. Теперь оно составляет больше 2000 голов, треть из них - дойные коровы. Производство молока выросло почти в два раза. Как говорит руководитель кооператива Алексей Гусаров, секрет успехов предприятия прост:

- Коллектив у нас дружный, сплоченный. Главное, чтобы люди получали достойную зарплату. Сейчас очень хорошие созданы условия для молочного животноводства - нормальная цена на молоко, на горюче-смазочные материалы. Главное - каждому нужно добросовестно выполнять свои обязанности, начиная с руководителя.

Успехи отметил президент страны

Успехи кооператива не смогли не отметить областные власти. На территории хозяйства проходят семинары по вопросам заготовки кормов. На них приглашают аграриев области для передачи опыта. На последнем губернатор Брянской области Александр Богомаз похвалил работу СПК «Зимницкий».

- Это пример, когда за небольшой промежуток времени, при имеющихся возможностях, но со стремлением и желанием изменить подход к работе можно получать высокий урожай, платить достойную заработную плату и стремиться к новым результатам, - сказал глава региона. - Я вижу, человек горит этим делом, и восемь тонн молока у него будет, и восемь тысяч тонн зерна он соберет… Но, я думаю, что будет у него 16–20 тысяч. Если ему никто не будет мешать, он сам все сделает. Алексей Гусаров показал вам всем, не нужно вкладывать большие деньги, чтобы содержать скот. Не нужно строить ферму за два миллиарда рублей, а можно то, что есть, переоборудовать, применить современные технологии, дать людям работу, платить им достойную зарплату.

Губернатор Брянской области подчеркнул, что не всегда стоит равняться на западные страны. Нужно смотреть на передовиков своего производства:

- Нужно учиться и перенимать ценный опыт у своих, тем более, сегодня у нас для этого есть все! Гусаров посеет гектар в следующем году по технологии, получит 70–80 центнеров зерна, и будет учить весь район.

В 2017-м сельскохозяйственный производственный кооператив «Зимницкий» наградили золотой медалью за достижение высоких показателей в развитии племенного и товарного животноводства.

В этом же году старания кооператива и его руководства отметил даже глава государства! За заслуги в области сельского хозяйства и многолетнюю добросовестную работу Алексею Гусарову присвоили почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации». Награду в декабре этого года вручил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Своим опытом СПК "Зимницкий" делится с другими сельскохозяйственными предприятиями Брянщины.

Работники – в приоритете

Высокие показатели производства на сельскохозяйственный производственный кооператив «Зимницкий» - это не только заслуги руководства. Это труд около сотни работников предприятия.

В этом году на торжестве посвященном Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности в Брянске отметили труд оператора машинного доения СПК «Зимницкий» Людмилы Кузавовой. Только за десять месяцев этого года с одной коровы она получила 7260 килограммов молока. Это рекорд для Брянщины.

Способствуют успехам сотрудников кооператива и достойные условия труда, которые создал председатель. Благодаря руководству предприятия, сотрудники с большим удовольствием идут на работу. Средняя заработная плата работников составляет около 30 тысяч рублей. Для Дубровского района, да и Брянской области в целом, это отличный показатель, учитывая, что средняя зарплата в регионе 26,8 тысячи рублей. Кроме того, выплаты работникам увеличивают каждый год. Каждый день сотрудников предприятия привозят на транспорте на работу и обратно.

Хорошие условия для молодых специалистов

Когда приезжаешь на фермы в «Зимницкий», видишь, что на территории хозяйства - порядок. Коровники отремонтированы, здесь сухо, тепло и светло. Все животные содержатся в чистоте и накормлены досыта. В ангарах стоят современные комбайны. В зернохранилищах оборудован специальный стеклянный потолок. Это помогает не только сэкономить электричество на предприятии, но и хранить зерно в нужных условиях.

Стоит отметить, что для работников на территории хозяйства постарались обустроить уют. В кооперативе построили фонтан, установили беседку для отдыха, посадили плодовые деревья и возвели православный храм.

Создают в хозяйстве условия для прихода новых молодых сотрудников. Алексей Гусаров присматривает талантливых студентов из Брянского сельскохозяйственного университета. Он является членом государственной экзаменационной комиссии на защите выпускных квалификационных работ по агроинженерии, руководит курсовым проектированием по дисциплине «Эксплуатация машиннотракторного парка», а также участвует в проведении лабораторных и практических работ. С ребятами, которые показывают лучшие результаты, заключают договоры, и они проходят производственную практику в сельскохозяйственном производственном кооперативе «Зимницкий». Многие студенты остаются здесь на работу.

На достигнутом в «Зимницком» не планируют останавливаться. Ближайшая цель увеличить надой молока до восьми тонн в год. Для этого у предприятия есть все: талантливый руководитель, трудолюбивые работники, поддержка со стороны руководства области и департамента сельского хозяйства. А главное - стремление улучшить производственные показатели.