В Брянске впервые пройдет новогодний фестиваль огня и света "Вместе зажигаем"

Брянск впервые принимает у себя огненно-пиротехническое и световое представление, флешмоб бенгальских огней. Фестиваль огня состоится в преддверии нового года на парковке гипермаркета «Линия-2» в Фокинском районе.

Красочное шоу в нашем городе презентует Арт-проект «Вместе Зажигаем» из Санкт-Петербурга.

Представление пройдет под открытым небом. В течение часа гости праздника увидят световые номера и огненное шоу со сложными трюками и элементами театрализации. Помимо зрелищной шоу-программы брянцев ждут веселые конкурсы и интерактивы от ведущего, фотозона и волшебные светящиеся шары. Не менее впечатляющим элементом праздника станет флешмоб бенгальских огней - их подарят каждому гостю.

Фото: предоставлено организатором.

Мероприятие проводится с соблюдением всех необходимых мер пожарной безопасности.

Где: Фокинский район Брянска, парковка у гипермаркета "Линия-2"

Когда: 16 декабря, начало в 19.00

Билеты приобретаются при входе, для детей до 6 лет — бесплатно.

Официальная группа организатора в ВКонтакте: https://vk.com/vmeste_zajigaem.

Арт-проект «Вместе Зажигаем» – крупнейший в России организатор фестивалей из Санкт-Петербурга, который появился в 2011 году. За семь лет существования провел тысячи мероприятий в более чем 300 городах.

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