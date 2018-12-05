2018-12-06T15:44:13+03:00
Экономика

Сотрудников Брянскэнерго благодарят за работу в Тверской области

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Письмо от главы Краснохолмского района Тверской области Виктора ЖуравлеваПисьмо от главы Краснохолмского района Тверской области Виктора Журавлева
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В адрес директора филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» Александра Косарима пришло письмо от главы Краснохолмского района Тверской области Виктора Журавлева, в котором он выражает благодарность коллективу энергопредприятия за добросовестно выполненную работу, направленную на повышение надежности электросетевого комплекса региона, проведенную ими в рамках масштабных учений энергетиков Тверской области.

«При выполнении задач сотрудники Брянскэнерго проявили высокий профессионализм, зарекомендовали себя как коллектив, способный в кратчайшие сроки выполнить необходимые мероприятия на энергооборудовании, несмотря на труднодоступность местности и неблагоприятные погодные условия. Благодаря их грамотным, квалифицированным действиям существенно повысилась надежность электроснабжения потребителей Краснохолмского района, что особенно важно в период прохождения осенне–зимнего периода», - говорится в письме.

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