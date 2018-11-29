2018-12-04T19:18:07+03:00
Ростелеком

«Ростелеком» дополнил «Онлайн-кассу» фискальным накопителем на 36 месяцев

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Сервис «Ростелекома» включает в себя настройку оборудования, а также первичное обучениеСервис «Ростелекома» включает в себя настройку оборудования, а также первичное обучение
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«Ростелеком» усовершенствовал решение «Онлайн-касса», дополнив предложение фискальным накопителем (ФН) на 36 месяцев. Теперь в максимальный комплект входит кассовый аппарат с фискальным накопителем на 13 или 36 месяцев, терминал для банковских карт, 3G роутер, сканер штрих-кодов, а также программное обеспечение (ПО) для быстрой регистрации оборудования в соответствующих инстанциях.

С июля 2017 года Федеральный Закон 54-ФЗ обязует предпринимателей заменить старые кассы на новые, с выходом в интернет. В такие кассы встроен фискальный накопитель, который записывает информацию о каждой продаже и передает ее оператору фискальных данных (ОФД). ОФД обрабатывает и передает данные в налоговую службу.

Дмитрий Ким, заместитель директора МРФ «Центр» ПАО «Ростелеком», директор по работе с корпоративным и государственным сегментом: «Решение «Ростелекома» разработано «под ключ» и помогает бизнесу оставаться в рамках закона. Фискальные накопители встроены в кассу, которая подключена к интернету. Вся информация с нее о купле-продаже поступает в налоговую службу автоматически. Налоговая отслеживает платежи и проверяет их удаленно. Теперь предприниматели получили возможность выбрать фискальный накопитель по потребности: на 13 или 36 месяцев».

Сервис «Ростелекома» включает в себя настройку оборудования, а также первичное обучение. Провайдер предлагает предпринимателям фискальные накопители двух серий: на 13 и 36 месяцев. В базовый комплект также входят кассовый аппарат, терминал для банковских карт и ПО. Комплект может быть дополнен 3G-роутером с SIM-картой «Ростелекома» и сканером штрих-кодов.

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