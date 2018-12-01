Брянцев снова предупредили о снегопаде и метели

Жителей Брянской области вновь предупредили о сильном снегопаде и метели. Экстренное предупреждение будет действовать и 2 декабря.

Ночью пройдет умеренный до 5 миллиметров, в отдельных районах сильный до 19 миллиметров снег, местами метель, на дорогах возможны снежные заносы. Дн м также пройдут небольшие осадки.

2 декабря будет облачная с прояснениями погода. В ночные часы столбик термометра опустится до минус 11 градусов. Днем на улице будет от семи до двух мороза, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

Из-за снегопада возможен обрыв линий связи и электропередач, ухудшение дорожной обстановки, нарушения в работе транспорта и жилищно-коммунальных служб.

В случае ЧП за помощью можно обратиться по телефону «01», с мобильного телефона – «101», "телефону доверия" Главного управления МЧС России по Брянской области 8(4832)599-000

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