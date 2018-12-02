Социальные услуги переходят в цифровой формат

«Комсомольская правда - Брянск» и Брянское региональное отделение Фонда социального страхования организовали «круглый стол», посвященный цифровизации социальных услуг.

- Наша задача – сделать эти услуги максимально доступными и удобными, - обозначил ключевую тему «круглого стола» управляющий Брянским региональным отделением Фонда социального страхования Андрей Карпов.

Один из таких удобных сервисов Фонда - «Электронный листок нетрудоспособности», которых с 1 июля 2017 года на Брянщине уже выдано более 44 тысяч.

Еще один полезный сервис Фонда – «Открытый контракт». На сайте ok.fss.ru в свободном доступе размещаются данные о планируемых закупках Фонда с начальной ценой контракта больше 1 миллиона рублей. Здесь можно проверить техническое задание, оставить свои предложения, или указать на какие-то ошибки через личный кабинет.

- В публичном обсуждении может участвовать любой неравнодушный человек, поставщики и конечные потребители, для которых Фонд закупает технические средства реабилитации и льготные путевки на санаторно-курортное лечение. Главное, что информация о закупках публикуется до официального открытия торгов, поэтому люди могут ознакомиться с предметом закупки, предложить какие-либо изменения, - рассказала начальник отдела организации закупок для государственных нужд Брянского регионального отделения ФСС Людмила Васильева.

В декабре Брянское отделение ФСС запустит информационный сервис для страхователей. Они будут получать по электронной почте актуальные новости об изменениях в законодательстве, касающихся работы Фонда.

Сейчас в некоторых регионах проходит «обкатку» мобильное приложение «Социальный навигатор», которое можно скачать на сайте sn.fss.ru. В скором времени оно станет доступно и для жителей Брянщины.

Это подробный путеводитель с информацией обо всех государственных социальных услугах, которые оказывает Фонд. Приложение позволяет построить маршрут до ближайшего регионального отделения Фонда, узнать о полагающихся социальных услугах, пособиях, обеспечении техническими средствами реабилитации и санаторно-курортном лечении.

Поможет пользователю сориентироваться обучаемый социальный чат-бот Помощник ФСС, интегрированный в голосовой сервис Яндекса Алиса. Со временем появятся и другие функции, благодаря которым людям с инвалидностью не понадобится ехать в региональное отделение Фонда для получения услуг.

В 2019 году в регионах будет активно внедряться «Электронный родовой сертификат». Этот сервис будет работать в медицинских учреждениях по принципу электронного больничного. Все данные беременной женщины врач внесет в базу данных и передаст в Фонд. Как и электронный больничный, родовой сертификат невозможно потерять или испортить. А главное, женщине не придется выступать в роли курьера, бегая с документами из одного учреждения в другое.

Сейчас разработчики вносят коррективы и устраняют возможные недостатки новых электронных сервисов. Главное, что их преимущества очевидны. Поэтому Брянское региональное отделение Фонда социального страхования будет стремиться к тому, чтобы все его услуги не просто предоставлялись в электронном виде, а были доступны, понятны и удобны всем жителям области.