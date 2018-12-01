Оформляем больничный в электронном виде

«Комсомольская правда - Брянск» и Брянское региональное отделение Фонда социального страхования организовали «круглый стол», посвященный цифровизации социальных услуг.

- Наша задача – сделать эти услуги максимально доступными и удобными, - обозначил ключевую тему «круглого стола» управляющий Брянским региональным отделением Фонда социального страхования Андрей Карпов.

Один из таких удобных сервисов Фонда - «Электронный листок нетрудоспособности», который в нашей области стартовал 1 июля 2017 года. За это время уже выдано более 44 тысяч электронных больничных.

-Каждый 4-й листок нетрудоспособности на Брянщине оформляется в электронном виде. Наша область во всероссийском рейтинге регионов по числу оформленных электронных листков нетрудоспособности занимает 28 место из 85 и 5 место в ЦФО. В регионе их выдают 65 государственных, в том числе 9 частных медицинских организаций, - рассказал начальник отдела страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством Брянского регионального отделения Фонда социального страхования Алексей Ефимов.

Он отметил главные преимущества электронного больничного перед бумажным: его нельзя потерять, испортить или подделать.

Еще одно преимущество ЭЛН в том, что он избавляет от необходимости хранить документы в бумажном виде. Электронные больничные всегда находятся в базе Фонда и могут запрашиваться страхователем сколько угодно раз.

А работник, зарегистрировавшись через портал государственных услуг, в своем «Личном кабинете застрахованного» на сайте буквально в один клик может получить развёрнутую информацию по всем пособиям по временной нетрудоспособности и в связи с материнством, включающую данные расчёта пособий, статусы, суммы и даты выплат.

Учитывая, что с 1 июля 2016 года Брянская область участвует в проекте «Прямые выплаты», все страхователи с численность работающих более 25 человек обязаны подавать в Фонд реестры на выплату пособий в электронном виде. Таким образом, 97% случаев временной нетрудоспособности передается именно в электронном виде и большинство страхователей уже взаимодействуют с Фондом социального страхования.

Дополнительных финансовых затрат со стороны страхователя не требуется. Электронный листок нетрудоспособности специально разрабатывался под проект «Прямые выплаты».

ПАРА МИНУТ НА ОФОРМЛЕНИЕ

Оценили внедрение электронных больничных и работодатели.

– Пока не все наши сотрудники оформляют электронный больничный. Но мы будем рекомендовать им, по возможности, выбирать этот современный сервис, – отметила начальник сектора учета расчетов с персоналом ГУП «Брянсккоммунэнерго» Светлана Пухлякова,- Электронные больничные для застрахованных лиц и работодателей на порядок удобнее бумажных. Да и медицинским организациям с ним работать проще.

Начальник информационно-аналитического отдела ГАУЗ «МИАЦ» Департамента здравоохранения Брянской области Наталья Борисова отметила, что из 84 учреждений здравоохранения региона в 65-ти большинство медицинских работников обеспечены электронно-цифровыми подписями и успешно выдают электронные больничные пациентам.

- Все трудности в период освоения ЭЛН остались позади и на сегодняшний день врачи положительно оценивают работу с электронным листком нетрудоспособности и говорят об удобстве при его оформлении в связи с автоматизацией всего процесса. В нашей поликлинике цифровая подпись есть у каждого доктора, поэтому оформление больничного занимает не более двух минут, и не отнимает время, которое он мог бы посвятить пациенту, - рассказала заместитель главного врача по экспертизе временной нетрудоспособности четвертой городской поликлиники Брянска Светлана Нестерова.

Итак, мнения участников «круглого стола» сошлись на том, что электронный «больничный» удобнее, чем бумажный, он облегчил жизнь сразу всем – пациентам, врачам, работодателям (страхователям), страховщикам (ФСС). Этот проект также снизит коррупционные риски и даже сэкономит средства.