2018-12-10T18:29:02+03:00
Общество

«Система 112»: помощь уже в пути

В Брянской области работает единый номер вызова экстренных служб
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Популярность единого номера вызова экстренных служб среди брянцев растет с каждым днем.Популярность единого номера вызова экстренных служб среди брянцев растет с каждым днем.
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Диспетчеры в каждом райцентре

- Алло, моей маме плохо, жалуется на боль в груди, звон в ушах…

- Диктуйте адрес, помощь уже выезжает к вам…

Каждый день на единый номер вызова экстренных служб 112 звонят сотни брянцев. Одним нужны медики, другим – правоохранители, третьим – коммунальные службы. Почти полтора года, с лета 2017-го «Система 112» в нашем регионе работала в тестовом режиме. С 6 декабря она запущена в промышленную эксплуатацию.

Этой теме был посвящен брифинг для журналистов. О работе «Системы 112» рассказали директор департамента региональной безопасности Брянской области Сергей Седякин, начальник ГУ МЧС РФ по Брянской области Вадим Уваркин, директор филиала в Брянской и Орловской областях ПАО «Ростелеком» Юрий Солдатенков.

- Наш регион стал семнадцатым в Российской Федерации и восьмым в ЦФО, перешедшим на постоянную эксплуатацию «Системы 112», - отметил начальник ГУ МЧС РФ по Брянской области Вадим Уваркин. – В каждом районном центре созданы диспетчерские службы, куда поступают вызовы. В них работают 750 диспетчеров. Все 130 диспетчерских объектов на территории Брянской области обеспечены современным оборудованием для приема и обработки звонков. Теперь все жители Брянщины могут набрать 112 с мобильного или стационарного телефона и быть уверены, что им обязательно помогут.

Без единого нарекания

- «Система 112» успешно, без единого нарекания, прошла тестовые испытания, эксплуатационную обкатку и госприемку, - подчеркнул директор филиала ПАО «Ростелеком» в Брянской и Орловской областях Юрий Солдатенков. – В рамках госконтракта по созданию «Системы 112» в Брянской области наша компания полностью выполнила взятые на себя обязательства. Начиная от поставки оборудования, его монтажа, пуско-наладочных работ, и заканчивая обучением сотрудников диспетчерских служб.

«Ростелеком» построил два Центра обработки вызовов – основной и резервный. Сотрудники компании создали единую сеть передачи данных, которая объединила все экстренные аварийные диспетчерские службы Брянской области. Для этого было организовано 270 цифровых защищенных каналов связи, в том числе резервные, чтобы даже в случае отказа какой-то сети ни один абонент не получит отказа в приёме вызова от узла спецслужб.

- Чтобы реализовать проект по созданию «Системы 112», нам пришлось модернизировать и свою инфраструктуру, - отметил Юрий Солдатенков. – Уверен, что надежная работа системы позволит «Ростелекому» плотнее и эффективнее взаимодействовать с органами государственной власти. Ведь «Система 112» - лишь один из этапов комплексной программы «Безопасный регион», приоритетной на ближайшие годы как для нашей компании, так и для руководства Брянской области.

Звонить можно даже без сим-карты

Популярность единого номера вызова экстренных служб среди брянцев растет с каждым днем. В прошлом году, когда система работала в тестовом режиме, ею воспользовались около 400 тысяч жителей региона. А за 11 месяцев этого года количество звонков уже перевалило за 600 тысяч. При этом продолжают работать привычные системы оказания помощи по номерам 01, 101, 02, 102, 03, 103, 04, 104.

- Система автоматически определяет геолокацию человека, позвонившего на 112, даже если он сам не может объяснить, где находится, - рассказал Вадим Уваркин. – Звонок переадресуется в ближайший диспетчерский центр, оператор которого фиксирует сообщение и перенаправляет его в полицию, пожарную охрану, скорую помощь, газовую службу, УФСБ или психологу.

- Позвонить на номер 112 можно круглосуточно с любого телефона, даже при отрицательном балансе, отсутствии связи со своим оператором и отсутствии сим-карты, - уточнил Юрий Солдатенков. – Абсолютное большинство производителей телефонов поддерживают быстрый вызов службы спасения. Номер можно набрать, даже не разблокировав клавиатуру. Главное, чтобы телефон был в зоне действия какой-либо сети. К примеру, если у вас Теле2, а на трассе или в лесу сеть не ловит, ваш телефон дозвонится до службы спасения через Мегафон или Билайн.

Кстати, брянская «Система 112» сопряжена с подобными системами в соседних областях: Калужской, Орловской, а также в Белоруссии. В ближайшее время к ней должны подключиться Курск и Смоленск. Соглашения о межрегиональном информационном взаимодействии при обеспечении вызова экстренных служб по единому номеру 112 регламентируют передачу сообщения о происшествии в экстренные оперативные службы, которые находятся к пострадавшему наиболее близко, независимо от региональной принадлежности.

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