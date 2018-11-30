В Брянской области будут судить бандитов, которые за две недели напали на троих человек

В Брянской области будут судить банду, которая за две недели совершила несколько разбойных нападений. Уголовное дело передали для рассмотрения в суд. Троих участников преступной группы обвиняют в зависимости от роли каждого из них в краже, грабеже, покушении на угон, убийстве, разбое и подготовке к ним.

- Все трое преступников, которым 25, 23 и 21 год, отбывали наказание в одной брянской колонии, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – Двое из них договорились, что будут нападать на людей и грабить их, когда освободятся. Они привлекли к своему будущему делу еще одного заключенного. Он должен был освободиться первым. И на свободе найти оружие для нападений.

В ночь с 13 на 14 июля прошлого года двое сообщников, недавно вышедших из тюрьмы, забрались в дом жительницы Унечи и похитили оттуда 200 тысяч рублей. После все трое у хозяина дома в Почепе забрали деньги и имущество на 5,5 тысячи рублей. В Выгоничах они пытались угнать автомобиль.

23 июля злоумышленники купили винтовку Мосина образца 1938 года и патроны к ней. Оружие они планировали использовать для того, чтобы убить и ограбить предпринимателя из Новозыбкова. 26 июля на дороге из поселка Синявка в деревню Халеевичи они убили водителя и забрали его автомобиль. А до бизнесмена из Новозыбкова они так и не добрались. 27 июля банду задержали правоохранители.

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