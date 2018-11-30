Генеральный директор МРСК Центра – управляющей организации МРСК Центра и Приволжья Игорь Маковский завершает проверку готовности электросетевого комплекса регионов ЦФО и ПФО к реализации проектов цифровизации

В течение полутора месяцев руководитель компании уже побывал с рабочими визитами в большинстве регионов деятельности МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья (входят в группу «Россети», работают в 20 субъектах Центрального и Приволжского федеральных округов), лично проверив готовность электросетевой инфраструктуры к внедрению цифровых технологий и систем управления электросетевым комплексом.

В ходе рабочих поездок глава МРСК Центра – управляющей организации МРСК Центра и Приволжья представил проекты цифровизации руководителям регионов, получив от них положительную оценку. Так, во время недавней встречи губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова с Игорем Маковским была достигнута договоренность о подписании соглашения о пилотных территориях, где проекты по цифровизации электрических сетей будут реализованы в первую очередь. Глава Орловской области Андрей Клычков выказал готовность поддержать предлагаемые МРСК Центра инициативы на региональном уровне. А губернатор глава Смоленской области Алексей Островский дал поручение подчиненным оказать необходимое содействие МРСК Центра в реализации в регионе проектов, направленных на совершенствования оперативно-технологического управления распределительными сетями 35 кВт и выше.

Напомним, в основе проектов цифровизации МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья лежит успешный опыт еще одного дочернего предприятия «Россетей», АО «Янтарьэнерго», где был реализован проект «Цифровой РЭС», базирующийся на целом комплексе технологий и элементов цифровой сети. В настоящее время в разработке находятся два аналогичных проекта: один цифровой РЭС будет создан в Калининском районе электрических сетей филиала МРСК Центра «Тверьэнерго», другой – в Арзамасском РЭС филиала МРСК Центра и Приволжья «Нижновэнерго». Кроме того, в семи регионах деятельности будут построены одиннадцать цифровых подстанций 35-110 кВ с использованием протоколов стандарта МЭК 61850 в рамках интеграции АСУ ТП. Восемь таких энергообъектов построят в филиалах МРСК Центра «Белгородэнерго», «Липецкэнерго», «Тверьэнерго», «Костромаэнерго», «Воронежэнерго», еще три – в филиалах МРСК Центра и Приволжья «Удмуртэнерго» и «Нижновэнерго». Реализуются и другие проекты. В перспективе ими будут охвачены все 20 регионов деятельности МРСК.

Помимо внедрения соответствующих технологий и инфраструктурных элементов, в число первоочередных шагов по дальнейшей цифровизации электросетевого комплекса двух компаний войдет введение системы градации субъектов управления (филиалов и РЭС) по уровню внедрения цифровых технологий, а также соответствующих эталонных показателей и рейтинга цифровизации.

По словам генерального директора МРСК Центра – управляющей организации МРСК Центра и Приволжья Игоря Маковского, энергетики подходят к реализации проектов цифровизации глобально, не ограничиваясь сугубо прикладными целями и задачами, решаемыми в рамках основной деятельности. «Речь идет о создании полноценной универсальной инфраструктурной цифровой платформы. Основными ее компонентами, помимо цифровизации электросетевого комплекса, являются развитие соответствующей информационно-коммуникационной инфраструктуры, цифровизация бизнес-процессов, развитие инновационной и инжиниринговой деятельности, а также развитие человеческого капитала и формирование «цифрового поколения», которое будет органично ощущать себя в условиях цифровой экосистемы» - подчеркнул он.

Реализация такого подхода позволит МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья расширить спектр своих услуг за счет принципиально новых видов деятельности.