2018-11-28T17:47:56+03:00
Ростелеком

Половина абонентов ИТВ от «Ростелекома» в Брянске выбрали «Управление просмотром»

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С бесплатной опцией «Мультискрин» все члены семьи могут одновременно смотреть то, что им нравитсяС бесплатной опцией «Мультискрин» все члены семьи могут одновременно смотреть то, что им нравится
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Количество пользователей услуги «Интерактивное телевидение» от «Ростелекома» в Брянской области превысило 35 тысяч. Более половины из них пользуются сервисом «Управление просмотром», чтобы пересматривать интересные эпизоды, ставить эфир на паузу и смотреть пропущенные серии любимого фильма.

Юрий Солдатенков, директор Филиала в Брянской и Орловской областях ПАО «Ростелеком»: «Услуга «Интерактивное ТВ» от «Ростелекома» в корне меняет представление о телевидении. Теперь абоненты сами решают, когда и что им смотреть, подстраивая телеэфир под свои интересы с помощью различных сервисов. Больше всего нашим пользователям пришлась по душе дополнительная опция «Управление просмотром». С ее помощью можно записывать понравившиеся телепередачи, делать собственную подборку фильмов, ставить эфир на паузу и многое другое. Количество «управляющих просмотром» абонентов уже превысило 18 тысяч».

Абонентам услуги «Интерактивное ТВ» от «Ростелекома» доступны и другие возможности. Они могут петь любимые песни с сервисом «Караоке», ограждать детей от просмотра нежелательного контента с функцией «Родительский контроль», выбирать фильмы и программы из коллекции сервиса «Видеопрокат». А с бесплатной опцией «Мультискрин» все члены семьи могут одновременно смотреть то, что им нравится, подключив к ИТВ до пяти разных устройств.

Для абонентов «Интерактивного ТВ» предусмотрено четыре тарифных плана: «Твой стартовый», «Твой оптимальный», «Твой продвинутый» и «Твой максимальный». В базовый пакет входят 148 телеканалов, а в максимальный – 253. Это позволяет выбрать подходящий пакет телеканалов по оптимальной цене.

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