Эпидпорог на Брянщине превышен почти на 13 процентов

В Брянской области начинается эпидемия ОРВИ. На прошлой неделе инфекцию подхватили 5580 жителей региона. Эпидпорог превышен на 12,9%. В Брянске болеют 2979 горожан. Это выше эпидпорога на 6,5%.

Меньше всего среди заболевших малышей до двух лет. В основном простужены дошколята, школьники и взрослые.

- Чтобы определить, какие вирусы циркулируют в Брянской области и точно поставить диагноз, мы проводим лабораторные исследования, - рассказала корреспонденту «КП» заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Брянской области Татьяна Усова. – За два с половиной месяца с сентября по середину ноября обследовали 170 человек с подозрением на грипп. У трех из них диагностировали ОРВИ, у одного респираторную инфекцию. Все они получают необходимое лечение. Гриппа ни у кого не обнаружили.

То, что брянцы стали больше простужаться, врачи связывают с сезонным ростом заболеваемости. Не смотря на то, что эпидемиологический порог превышен, об эпидемии говорить рано.

- В октябре на карантин закрывали два класса в суражской школе №3 и класс в отрадненской школе Брянского района, - говорит Татьяна Усова. – Там было слишком много учеников, пропускавших занятия из-за болезни. Сейчас все ребята учатся, ни один класс или детсадовская группа в регионе не закрыты.

Как говорят специалисты, ситуация по гриппу на Брянщине спокойная.

- Вспышек заболеваемости не было ни в нашей области, ни в других, - говорит Татьяна Усова. – Прихода новых штаммов вируса в этом году не прогнозируют. Циркулируют виды гриппа, с которыми успешно борются. В прошлом году эпидемия пришла в Брянскую область в марте. Когда она начнется в нынешнем, пока трудно сказать.

Параллельно санитарные врачи в поликлиниках продолжают делать прививки против гриппа. Вакцинировали около 440 тысяч брянцев. Это примерно треть населения региона.

- Прививку сделать еще не поздно, - уверяет Татьяна Усова. – Иммунитет успеет выработаться. Даже если человек заразится гриппом, он будет защищен от серьезных последствий болезни.

ВАЖНО!

Как защититься от гриппа и простуды

1. Избегайте большого скопления народа. Помните: чем больше людей вокруг, тем больше вероятность подхватить заразу.

2. Как можно чаще мойте руки с мылом или дезинфицирующим средством. Хотя бы раз в день протирайте рабочее место антибактериальными влажными салфетками.

3. Больше гуляйте на свежем воздухе. Главное, чтобы ноги были в тепле - их переохлаждение чревато.

4. В общественном транспорте или в магазинах старайтесь надевать медицинские маски. Но помните - их можно носить не больше 2-3 часов.

5. Чаще проветривайте комнату и делайте влажную уборку. Оптимальная температура в помещении - около 20 градусов. Лучше одеться потеплее, но не включать дополнительные обогреватели. Они иссушают воздух, и микробам становится легче размножаться.

6. Придя с улицы, промывайте нос соляным раствором или хотя бы обычным мылом.

НА ЗАМЕТКУ

Как отличить ОРВИ от гриппа?

- При ОРВИ температура 37,5 держится в течение нескольких дней.

- При гриппе в первый же день поднимается высокая температура, начинаются боли в суставах и мышцах, появляются головная боль и выраженная слабость.

- Как только почувствовали недомогание, обратитесь к врачу. Не ходите на работу, не заражать других.

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