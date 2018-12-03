С 3 декабря в ТРЦ «АЭРО ПАРК» временно приостановил работу кинотеатр «ЛЮКСОР»

По техническим причинам в ТРЦ «АЭРО ПАРК» на время закрывается кинотеатр «ЛЮКСОР». Он не будет работать с 3 декабря.

Руководство торгового центра просит не приобретать билеты в кинотеатр до возобновления его деятельности.

Деньги будут возвращаться, при наличии купленных билетов на руках, в кафе «Шоколадница» в ТРЦ «АЭРО ПАРК».

В ближайшее время вас ждет обновленный кинотеатр, который станет заметно лучше, и сможет порадовать вас всеми премьерами и высоким качеством изображения.

Штатная работа кинотеатра будет восстановлена в ближайшее время, следите за новостями на сайте ТРЦ «АЭРО ПАРК» и в официальных группах Вконтакте и Instagram.

Представители компании «ЛЮКСОР» просят не приобретать билеты на сайтах компании и иных ресурсах, до полного возобновления работы кинотеатра.

- В ближайшее время вас ждет обновленный кинотеатр, который станет заметно лучше, и сможет порадовать вас всеми премьерами и высоким качеством изображения, - сообщили в «ЛЮКСОР».

Штатная работа кинотеатра будет восстановлена в ближайшее время.

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