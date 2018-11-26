Марка Volkswagen* отмечает новый рекорд: завод в Калуге выпустил 500000-й Polo*

Юбилейная модель Polo* в комплектации Drive* оборудована фарами головного света со сдвоенными рассеивателями, лампами H7, затемненными задними фонарями и решеткой радиатора с хромированной окантовкой. Volkswagen Polo Drive* комплектуется аудиосистемой R 340 с 6.5-дюймовым цветным сенсорным дисплеем, поддержкой радио/MP3/SD/USB/Bluetooth/App Connect* и четырьмя динамиками. Polo Drive* оснащен круиз-контролем, камерой заднего вида, наружными зеркалами с электрорегулировкой, электроподогревом и электроприводом, обогревом форсунок омывателя ветрового стекла и обогревом заднего стекла. Задние стекла Polo* имеют тонировку 65%.

Volkswagen Polo* получил опциональный пакет «Комфорт».

Кроме того, автомобиль получил опциональный пакет «Комфорт», который включает в себя автоматический климат-контроль Climatronic* с режимом рециркуляции, датчики парковки спереди и сзади, звуковую и визуальную индикацию о препятствиях, а также электрообогрев лобового стекла.

Среди элементов интерьера Polo Drive* – мультифункциональное спортивное рулевое колесо с кожаной отделкой, кожаная отделка рукояток рычагов КП и стояночного тормоза, тканевая обивка сидений с дизайном Cushion*, центральный подлокотник спереди с боксом, подстаканник для задних пассажиров. Модель отличается декором Dark Illusion* на центральной части передней консоли, а также складными задними сиденьями.

Volkswagen Polo* является одной из самых популярных моделей марки с момента своего выхода на рынок. По отзывам клиентов Фольксваген Центр Брянск, Polo* «абсолютно безотказный автомобиль, никаких проблем не возникало ни зимой, ни летом». Так же владельцы отмечают, что «аналогов по соотношению потребительских качеств просто нет. Из плюсов - богатейшее оснащение, отделка салона, продуманная эргономика, надёжность, стойкость кузова к коррозии, отличная управляемость».

Версия Drive* производится специально для России на заводе «ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус» в Калуге. Выбрать свой Volkswagen Polo можно в официальном дилерском центре Volkswagen Фольксваген Центр Брянск по адресу: ул. Советская, 77, тел.: 8 (4832) 77-77-70.

*Фольксваген Поло Драйв, Кашьен, Дарк иллюзион, Климатроник, Блютус Эпп коннект.

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