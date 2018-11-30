В Брянске открыли отремонтированный парк железнодорожников

В пятницу, 30 ноября, в Фокинском районе Брянска после ремонта открыли парк железнодорожников.

В начале по традиции руководители города хотели перерезать символическую праздничную ленточку. Но, в этот раз на месте ленты оказалась новогодняя гирлянда. Так что ее передали детям.

Парк железнодорожников - одно из любимых мест отдыха жителей района. Его площадь - около пяти гектаров. Подрядчики убрали здесь опасные деревья и ветхие постройки, брусчаткой уложили дорожки, установили больше 40 фонарей, новые лавки, урны. По периметру появилось ограждение с декоративным украшением у центрального входа. Скоро заработает система видеонаблюдения и включат праздничную иллюминацию.

- Центральный парк Фокинского района ремонтировали в три этапа, - рассказывают в брянском горсовете. - в 2016 году выделили 12 миллионов рублей, в 2017 – около 11 миллионов. В 2018-м по программе «Формирование современной городской среды» из бюджетов разных уровней поступило больше 22 миллионов рублей.

Парк железнодорожников открыли после ремонта. Фото: Брянский городской Совет народных депутатов.

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