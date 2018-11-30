2018-11-30T16:06:33+03:00
Общество

Брянцев предупредили о снегопаде и метели в первый день зимы

На 1 декабря объявили экстренное предупреждение
Марина АНТОНОВА
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В непогоду увеличивается количество ДТП и коммунальных аварий.В непогоду увеличивается количество ДТП и коммунальных аварий.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Жителей Брянской области предупредили о сильном снегопаде и метели в первый день календарной зимы. На 1 декабря объявили экстренное предупреждение. Оно будет действовать с девяти часов вечера пятницы до девяти часов вечера в субботу.

Погода 1 декабря будет облачная с прояснениями. Ночью столбик термометра опустится до минус 16 градусов. Днем на улице будет от пяти до десяти мороза, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области. Ночью синоптики осадков не прогнозируют. А вот днем в регионе пройдет снег, местами сильный – выпадет до 19 миллиметров осадков. Еще возможна метель. Ветер днем может достигать 10-15 метров в секунду. Дуть он будет с востока.

Из-за снегопада и метели могут упасть ветхие конструкции, оборваться линии связи и электропередач. В непогоду увеличивается количество ДТП и коммунальных аварий.

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