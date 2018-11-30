2018-11-30T16:06:33+03:00
Общество

Салюты и фейерверки на Новый год 2019 в Брянске: когда начнется и где посмотреть, площадки для запуска

Праздничный салют на Новый год 2019 в Брянске начнется в 01.00. Салют можно будет посмотреть с 7 точек на центральных площадях районов
Елена РАКОВА
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В Брянске фейерверк можно посмотреть на центральных площадях.В Брянске фейерверк можно посмотреть на центральных площадях.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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До Нового года осталось совсем немного времени. Самое время позаботиться о праздничном настроении. А какое веселье без бенгальских огней, фейерверков и салюта?

Брянцам рассказали, где в новогоднюю ночь можно безопасно запускать и посмотреть фейерверки. Спасатели рекомендуют делать это на больших открытых площадях.

В Советском районе фейерверк можно запустить на Славянской площади, в парке имени 1000-летия Брянска на Кургане Бессмертия.

В Бежицком районе - на площадях возле ДК БМЗ и ДК имени Дмитрия Медведева.

В Володарском районе - на площади у администрации Володарского района.

В Фокинском районе - в сквере у завода «Литий» и на площади возле ДК железнодорожников.

Во всех этих местах в новогоднюю ночь будут дежурить спасатели, медики и полицейские. При необходимости они смогут оперативно оказать помощь. Кстати, перед открытием елок спасатели проведут инструктажи по безопасности с организаторами торжеств.

- Основная рекомендация по запуску пиротехнических изделий - не запускать их, если вы пьяны, - рассказывают в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Брянской области. – Кроме того, нужно правильно размещать коробки с салютами. Сейчас в основном продают не отдельные ракеты-шутихи, а целую батарею «залпового огня». Их иногда устанавливают «вверх ногами» или же на неровную поверхность. После первого же выстрела коробка может упасть набок, после этого контролировать направление остальных залпов почти невозможно.

ВАЖНО!

Как запустить фейерверк и не попасть в беду

(советы брянских спасателей)

- Перед запуском внимательно прочитайте инструкцию.

- Место запуска фейерверков должно быть отдалено от домов, деревянных построек, машин, линий электропередачи.

- Не приближайтесь к пиротехнике в течение нескольких минут после ее использования или не сработки (потух фитиль или что-то пошло не так). Лучше выждать около получаса и потом подойти и поправить изделие.

- Во время пуска ракет и салютов нигде поблизости не должны без присмотра находиться собаки. Бывали случаи, когда шипение зажженных петард привлекало животных, и они сбивали ракеты с места запуска или даже хватали в пасть и начинали носиться со стреляющей пиротехникой по кругу. Для полной уверенности лучше вообще не брать с собой на запуск домашних питомцев, даже на поводке.

- Аккуратно используйте бенгальские огни. Не подносите их близко к телу и легковоспламеняющимся предметам. Одной искры может хватить, чтобы вспыхнула одежда или волосы.

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ

Куда звонить, если начался пожар

101 – с мобильного, 01 - со стационарного телефона – пожарная служба МЧС.

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