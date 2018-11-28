Сделать Брянск современным и удобным

В последнее время Брянск заметно преобразился. В городе появляются новые благоустроенные дворы, приводят в порядок и общественные территории, которые долгое время находились в запустении. О том, как Брянск меняется к лучшему, рассказал глава города Александр Хлиманков.

? Александр Анатольевич, руководители всех уровней уделяют много внимания благоустройству Брянска. Конец ноября прошел под знаком открытия реконструированных общественных территорий. Расскажите об этом подробнее.

- Совсем недавно открыт после ремонта сквер имени Ленина. Это одна из четырех общественных территорий Брянска, получивших в этом году финансирование по инициированнойпартией «Единая Россия»программе «Формирование комфортной городской среды». В этом сквере по традиции проходят все главные торжества района. Масштабную реконструкцию здесь проводили более 30 лет назад. В этом году по итогам народного голосования был выбран проект его благоустройства. Неравнодушные жители района следили за работами. Обновленный сквер уже полюбился горожанам, он стал подарком жителям в преддверие 150-летия района. Здесь заменили тротуарную плитку и проложили новые пешеходные дорожки, установили лавочки, торшеры и светильники. Преобразился воинский мемориал, на котором заменили гранитную облицовку. В сквере посадили липовую аллею, весной зазеленеют новые газоны и клумбы. Кроме того, здесь установили 10 камер видеонаблюдения.

? Еще одно значимое место для брянцев, которое в этом году благоустроили – сквер на Набережной за концертным залом «Дружба». Теперь в центре города появилась обширная прогулочная зона.

- За то, чтобы отремонтировать сквер у Десны в центре Брянска, проголосовали десятки тысяч горожан. На реализацию этого проекта выделили около 11 миллионов рублей. За эти деньги обновили гранитные фасады, плиткой уложили тротуарные дорожки, установили фонари, лавочки, урны. Украшением сквера стала ротонда, сухой ручей с ажурным кованым мостиком и качели. Появилась малая архитектурная форма «Катюша» — символ известной одноименной песни, которой 25 ноября исполнилось 80 лет. На расчищенной от сорняков территории высадили деревья и декоративные кустарники, обустроили газоны с автополивом. Здесь же разместили снаряды для воркаута. В сквере также установили систему видеонаблюдения. В Брянске появился еще один уютный уголок, который очень нравится нашим жителям. Но на этом работы на набережной не прекратятся. Нам еще предстоит очистить берег Десны, углубить реку. Благодаря стратегическим инициативам президента нашей страны, поддержке губернатора, Брянской областной Думы, мы благоустраиваем наш город, наши дворы, скверы, парки. Мы в начале большого пути. В следующем году мы планируем благоустроить еще большее количество дворов и общественных территорий. Какие из них, определим вместе с горожанами.

Сквер на Набережной украсило уникальное мозаичное панно. Фото: пресс-служба Брянского городского Совета народных депутатов.

?Подарком для бежичан стала и реконструкция сквера имени Александра Морозова.

- Реконструкцию этой общественной территории также выполнили в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». Общая стоимость работ составила 10,5 миллионов рублей. В сквере заменили тротуарную плитку, проложили электрокабель, установили 36 декоративных фонарей, 16 парковых скамеек с урнами. Кроме того, в теплое время года этот сквер будет приятно радовать глаз зеленью – здесь высадили газонную траву и декоративный кустарник. Был отреставрирован и памятник одному из создателей легендарного танка Т-34, Герою Социалистического труда Александру Морозову.

? Наконец-то решилась и многолетняя проблема с заторами на Городищенской горке. Этот участок дороги расширили. Как дальше планируют улучать дорожную ситуацию в этом районе?

- Движение по расширенной Городищенской горке официально открыто. Дорогу за лето перестроили из трех в шестиполосную. Еще в начале года там, где пролегла магистраль, стояли дома частного сектора. Подрядчики выполнили сложный объем работ с инженерными коммуникациями. Вы не хуже меня знаете, что это сложный объект. Более десяти лет не могли его реализовать. Мы прошли длинный путь от постановления о муниципальном выкупе, судебные разбирательства с владельцами домов, подготовку строительства, его реализацию. Дорога готова и затруднений движения на этом участке у нас уже не будет. Дорожники перенесли электроопоры с троллейбусной контактной сетью, установили 32 современных светодиодных светильника. 624 кубических метра бетона пошло на устройство подпорных стенок. Вдоль новой дороги проложено 342 метра ливневой канализации, почти километр тротуара, установлены бордюрный камень и ограждения. Для удобства жителей сделали три лестничных схода с пешеходной дорожки. Установлен светофор нового типа. Это только первый этап реконструкции дороги на Городищенской горке. В следующем году работы по расширению будут продолжены в сторону улицы Объездной.

Наконец-то решилась и многолетняя проблема с заторами на Городищенской горке. Фото: пресс-служба Брянского городского Совета народных депутатов.

?В ноябре дорожники сдали долгострой – очень нужную городу улицу Романа Брянского, соединяющую центр города со смоленской трассой.

- Это очень важный участок. Его назначение - разгрузить одну из центральных городских улиц - Авиационную, упростить для брянцев и гостей города выезд на смоленскую трассу. Сотни горожан, жителей новых кварталов в растущем пятом микрорайоне теперь смогут быстрее добираться к своим домам. Эта небольшая, но очень важная магистраль делает нашу жизнь более комфортной, а город - современным, удобным для брянцев.

На новой дороге полностью уложено более одного километра асфальтового полотна. Вся необходимая для современной городской дороги инфраструктура здесь есть: сделаны тротуары, освещение, ограждения, ливневая канализация. В следующем году мы планируем капитально отремонтировать улицу Авиационную. В месте примыкания к новой дороге по улице Романа Брянского появится светофор. Его работу синхронизируют так, чтобы обеспечить сквозной проезд.

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