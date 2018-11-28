Легендарную песню «Катюша» брянского композитора исполнили 700 человек

Легендарную песню «Катюша» брянского композитора Матвея Блантера одновременно исполнили почти 700 человек. В столичном Музее Победы прошел флешмоб, посвященный 80-летнему юбилею знаменитой композиции. Это стало самым массовым исполнением «Катюши» в истории.

Сначала песню сыграли музыканты Образцово-показательного оркестра войск национальной гвардии Российской Федерации, сообщают в пресс-службе музея. Потом ее подхватили посетители музея на Поклонной горе: это москвичи и гости столицы, кадеты, общественники и родственники военнослужащих. Из желающих спеть «Катюшу» перед музеем выстроилась очередь.

Уроженец брянского Почепа Матвей Блантер написал музыку на стихи смоленского поэта Михаила Исаковского. Впервые «Катюшу» исполнили 28 ноября 1938 года. Первыми исполнителями песни стали Вера Красовицкая, Георгий Виноградов и Всеволод Тютюнник. Позже песня вошла в репертуар Лидии Руслановой, Эдуарда Хиля, Анны Герман, Дмитрия Хворостовского и других певцов.

Во времена Великой Отечественной войны «Катюшами» называли мобильные реактивные минометы.

На реконструированной Набережной в Брянске в честь 80-летия песни установили памятный знак «Катюша», который не устают критиковать горожане.

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