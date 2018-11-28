2018-11-28T13:56:18+03:00
Общество

Ледяные и снежные горки 2018-2019 в Брянске: где лучше покататься на тюбингах, ватрушках и санках с детьми

Самые большие ледяные и снежные горки 2018-2019 в Брянске. Мы подскажем вам, где можно покататься на тюбингах, ватрушках и санках с детьми.
Мария Дедкова
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Эх, прокачусь!Эх, прокачусь!Фото: Евгения ГУСЕВА
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Среди зимних развлечений ледяные горки пользуются популярностью не только у малышей, но и у взрослых. Этой зимой брянцы могут прокатиться в трех районах города. «Комсомолка» подскажет, куда отправиться любителям зимнего катания в Брянске.

БЕСПЛАТНЫЕ ЛЕДЯНЫЕ И СНЕЖНЫЕ ГОРКИ

Пока снега в Брянске выпало мало. Но на следующей неделе, в начале декабря, по прогнозам синоптиков на Брянщину придут снегопады. В школах города насыплют снежные горки. Прокатиться с них бесплатно смогут все желающие.

Советский район

Школа № 3, ул. Луначарского, 7,

Школа № 4, ул. Горького, 50,

Школа № 5, ул. Луначарского, 41,

Школа № 54, Авиационная ул., 24,

Школа № 56, 2-й пр. Станке Димитрова, 4,

Школа № 59, просп. Станке Димитрова, 73,

Школа № 60, ул. Костычева, 57,

Гимназия № 7, Октябрьская ул., 135,

Гимназия № 6, ул. Брянского Фронта, 16, корп. 1,

Гимназия № 9, ул. Пересвета, 3,

Дворец детского и юношеского творчества имени Гагарина, ул. Грибоедова

Фокинский район

Школа № 36, ул. Ермакова, 30

Школа № 40, ул. Трофименко, 12,

Дом культуры в поселке Белые Берега, ул. Ленина, 17

Бежицкий район

Школа № 11, ул. 22 Съезда КПСС, 25,

Школа № 17, Клинцовская ул., 61

школа № 19, Ново-Советская ул., 48

Школа № 39, ул. Куйбышева, 101А

Школа № 42, ул. Марии Ульяновой, 1

Школа № 52, Ленинградская ул., 24

Школа №66, ул. Металлургов, 41

Гимназия № 2, ул. Медведева, 20

ПЛАТНЫЕ ЛЕДЯНЫЕ И СНЕЖНЫЕ ГОРКИ

Пока в школах только готовятся строить снежные горки, в спорткомплексах Брянска уже во всю катаются. Правда, пока на искусственном снеге.

1.Спорткомплекс «Варяг»

Где: улица Дуки, 56В

Т.: 8 (4832) 777-111

Часы работы: по будням с 17.00 до 21.00. По выходным и праздничным дням: с 12.00 до 21.00.

Цены на билеты по будням: взрослые – от 300 рублей в час, дети до 7 лет - 150 рублей в час.

Цены на билеты по выходным: подъем – от 40 рублей, взрослые – от 400 рублей в час, дети до 7 лет - 200 рублей в час.

2. Лапландия-парк

Где: парк имени 1000-летия Брянска

Т.: 8 (952) 963-67-47

Часы работы: с 12.00 до 21.00.

Цены на билеты: 150 рублей - час, 250 рублей - два часа. Прокат тюбинга – от 200 рублей.

КСТАТИ

Как правильно одеваться зимой, чтобы не вспотеть и не замерзнуть

(Советы брянксих специалистов Роспотребнадзора)

1. Многослойность. Используйте 2-3 три слоя одежды. Это помогает сохранить тепло и отвести лишнюю влагу от тела.

2. На ноги надевайте две пары носков и используйте обувь с дополнительной стелькой.

3. На шапку накидывайте капюшон.

4. Под варежки надевайте перчатки.

5. Верхняя одежда должна быть просторной, чтобы не стеснять движения, не мешать кровообращению и создавать воздушную прослойку, сохраняющую тепло.

6. Обувь выбирайте на высокой и не резиновой подошве (резина быстро пропускает холод).

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