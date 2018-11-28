Ледяные и снежные горки 2018-2019 в Брянске: где лучше покататься на тюбингах, ватрушках и санках с детьми
Среди зимних развлечений ледяные горки пользуются популярностью не только у малышей, но и у взрослых. Этой зимой брянцы могут прокатиться в трех районах города. «Комсомолка» подскажет, куда отправиться любителям зимнего катания в Брянске.
БЕСПЛАТНЫЕ ЛЕДЯНЫЕ И СНЕЖНЫЕ ГОРКИ
Пока снега в Брянске выпало мало. Но на следующей неделе, в начале декабря, по прогнозам синоптиков на Брянщину придут снегопады. В школах города насыплют снежные горки. Прокатиться с них бесплатно смогут все желающие.
Советский район
Школа № 3, ул. Луначарского, 7,
Школа № 4, ул. Горького, 50,
Школа № 5, ул. Луначарского, 41,
Школа № 54, Авиационная ул., 24,
Школа № 56, 2-й пр. Станке Димитрова, 4,
Школа № 59, просп. Станке Димитрова, 73,
Школа № 60, ул. Костычева, 57,
Гимназия № 7, Октябрьская ул., 135,
Гимназия № 6, ул. Брянского Фронта, 16, корп. 1,
Гимназия № 9, ул. Пересвета, 3,
Дворец детского и юношеского творчества имени Гагарина, ул. Грибоедова 1А
Фокинский район
Школа № 36, ул. Ермакова, 30
Школа № 40, ул. Трофименко, 12,
Дом культуры в поселке Белые Берега, ул. Ленина, 17
Бежицкий район
Школа № 11, ул. 22 Съезда КПСС, 25,
Школа № 17, Клинцовская ул., 61
школа № 19, Ново-Советская ул., 48
Школа № 39, ул. Куйбышева, 101А
Школа № 42, ул. Марии Ульяновой, 1
Школа № 52, Ленинградская ул., 24
Школа №66, ул. Металлургов, 41
Гимназия № 2, ул. Медведева, 20
ПЛАТНЫЕ ЛЕДЯНЫЕ И СНЕЖНЫЕ ГОРКИ
Пока в школах только готовятся строить снежные горки, в спорткомплексах Брянска уже во всю катаются. Правда, пока на искусственном снеге.
1.Спорткомплекс «Варяг»
Где: улица Дуки, 56В
Т.: 8 (4832) 777-111
Часы работы: по будням с 17.00 до 21.00. По выходным и праздничным дням: с 12.00 до 21.00.
Цены на билеты по будням: взрослые – от 300 рублей в час, дети до 7 лет - 150 рублей в час.
Цены на билеты по выходным: подъем – от 40 рублей, взрослые – от 400 рублей в час, дети до 7 лет - 200 рублей в час.
2. Лапландия-парк
Где: парк имени 1000-летия Брянска
Т.: 8 (952) 963-67-47
Часы работы: с 12.00 до 21.00.
Цены на билеты: 150 рублей - час, 250 рублей - два часа. Прокат тюбинга – от 200 рублей.
КСТАТИ
Как правильно одеваться зимой, чтобы не вспотеть и не замерзнуть
(Советы брянксих специалистов Роспотребнадзора)
1. Многослойность. Используйте 2-3 три слоя одежды. Это помогает сохранить тепло и отвести лишнюю влагу от тела.
2. На ноги надевайте две пары носков и используйте обувь с дополнительной стелькой.
3. На шапку накидывайте капюшон.
4. Под варежки надевайте перчатки.
5. Верхняя одежда должна быть просторной, чтобы не стеснять движения, не мешать кровообращению и создавать воздушную прослойку, сохраняющую тепло.
6. Обувь выбирайте на высокой и не резиновой подошве (резина быстро пропускает холод).
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
Еще больше материалов по теме: «Новый год 2019 в Брянске»