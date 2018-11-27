В следующем году в Брянской области отремонтируют 261 многоквартирный дом

В следующем году капремонт пройдет в 261 доме в Брянской области. На работы потратят 923,8 миллиона рублей. За эти деньги в 242 многоэтажках отремонтируют крыши, в 14 - заменят коммуникации, в 3 - обновят фасады, в 9 - установят счетчики.

Как рассказали корреспонденту "Комсомольской правды" в Брянске" в правительстве Брянской области, список домов пока не окончательный. В течение всего следующего года комиссия фонда капремонта продолжит рассматривать заявки от местных жителей.

Ремонт в уже утвержденных многоэтажках планируют начать в марте. К этому времени будет готова вся проектно-сметная документация. Завершат ремонт в сентябре - к середине октября.

Гарантийный срок работ составит пять лет. Если жители обнаружат недочеты, устранять их будет подрядчик за свой счет. В случае банкротства фирмы, работы завершит другая организация за счет средств штрафов недобросовестных фирм.

К слову, со следующего года следить за ходом ремонта смогут все желающие. На объектах установят видеонаблюдение в режиме онлайн.

Пенсионеры сохранят возможность вернуть оплаченные взносы на капремонт. Начиная с 70-летнего возраста собственникам жилья вернут 50 процентов средств, с 80 лет компенсация составит 100 процентов. С 1 января следующего года льгота будет распространяться на семьи, состоящие из неработающих пенсионеров и инвалидов.

В 2019-м размер минимального взноса на капитальный ремонт останется без изменений: 6,05 рубля за квадратный метр для домов без лифтов, 6,5 рубля - для домов с лифтами.

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