2018-11-20T14:00:38+03:00
Экономика

В Брянскэнерго прошел День охраны труда

В филиале ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» прошел очередной День охраны труда
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Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго»Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго»
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Комиссия, в которую вошли руководители Брянскэнерго, проверила наличие у бригад средств защиты, приспособлений и инструмента, спецодежды и спецобуви, аптечек доврачебной помощи. Также проинспектировали правильность ведения документации - заявок и путевых листов, журналов регистрации путевых листов и инструктажей водителей перед выездом в дальние рейсы.

В связи с наступлением холодов и выпадения мокрого снега особое внимание уделили состоянию автопарка Брянскэнерго: провели проверку технического состояния транспортных средств на предмет готовности к эксплуатации в зимний период; их укомплектованность необходимыми приспособлениями, и оборудованием, комплектами зимней резины, а также аптечками. Были проверены схемы движения транспортных средств и пешеходов по территориям структурных подразделений. С персоналом, допущенным к управлению транспортными средствами, провели внеплановые инструктажи по теме «Меры безопасности при движении по дорогам в зимний период». Для них организовали просмотр видеосюжетов на тему безопасности дорожного движения. Далее разбирали список нарушений, допущенных водителями филиала, которые зафиксировали территориальные органы ГИБДД.

По итогам проведения Дня охраны труда в филиале будет издан приказ с разработанными мероприятиями и сроков их исполнения. Подобные дни охраны труда в филиале проводятся ежемесячно.

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