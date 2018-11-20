2018-11-20T13:28:52+03:00
Общество

Брянские медики отказались возить больную на гемодиализ

Женщина живет в 50 километрах от больницы
Марина АНТОНОВА
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Иск прокурора к Гордеевской больнице сейчас рассматривают в суде.Иск прокурора к Гордеевской больнице сейчас рассматривают в суде.Фото: Алексей ФОКИН
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Брянские медики отказались возить больную из Гордеевского района на гемодиализ. Женщина живет в 50 километрах от районной больницы, где проводят заместительную почечную терапию. Родственники пациентки обратились в прокуратуру.

- Больной три раза в неделю нужно проводить гемодиализ, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – Если процедуру не сделать вовремя, возможны серьезные осложнения и даже смерть. Поэтому пациентку необходимо привезти в больницу, а потом отвезти обратно домой. Так как после гемодиализа может ухудшиться самочувствие.

Прокурор подал иск в суд, в котором потребовал от Гордеевской районной больницы обеспечить пациентку транспортом по графику гемодиализа. А департамент здравоохранения Брянской области обязать оплатить транспортировку. Но пока дело с мертвой точки не сдвинулось.

Кстати, брянские чиновники упорно не хотят бесплатно выдавать жизненно необходимое лекарство двум инвалидам из Брянска. Горожане страдают редкими заболеваниями. И обеспечить их медикаментами постановил суд. Но чиновники из департамента подали апелляцию. К счастью, ее не удовлетворили. И теперь власти все же должны выдать брянским инвалидам нужные препараты.

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