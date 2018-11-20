2018-11-20T11:32:38+03:00
Общество

В Брянске нового начальника областного УМВД представили подчиненным

Первая встреча с сотрудниками прошла во вторник, 20 ноября
Марина АНТОНОВА
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Фото: пресс-служба МВД России по Республике Мордовия.Фото: пресс-служба МВД России по Республике Мордовия.
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Во вторник, 20 ноября, в Брянске подчиненным представили нового начальника областного УМВД. Руководить брянской полицией теперь будет Владислав Толкунов из Мордовии.

Напомним, указ о назначении Владислава Толкунова на должность главного брянского полицейского подписал президент Владимир Путин еще 6 ноября. Сначала сообщали, что новый руководитель приедет в Брянск на День сотрудника органов внутренних дел. Но полковника вызвали в командировку в Москву на неделю.

Владислав Толкунов родился в 1975 году в Мордовии. Имеет два высших образования: юридическое и экономическое. В правоохранительных органах служит с 1997 года. До 2009 года занимал различные должности оперативных подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции. С 2009 по 2011 годы был начальником управления по налоговым преступлениям МВД по Республике Мордовия.

С 2011 по 2012 годы - начальник отдела Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России. С 2012 по 2013 годы - начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Пензенской области. С 2013 по 2015 годы был заместителем начальника полиции МВД по РМ. В 2015 году Владислава Толкунова назначили заместителем министра и начальником полиции МВД по Республике Мордовия.

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