На что тратят миллиарды беглые олигархи

Дмитрий Рыболовлев в 2010 году продал контрольный пакет акций крупнейшего в мире поставщика минеральных удобрений «Уралкалия» - выручил более $5 млрд. И сразу отбыл жить в Монако. В наследство новым владельцам, а вместе с ними и Пермскому краю, оставил проваливающийся под землю (в прямом смысле) город Березники, выстроенный над шахтами «Уралкалия». И хотя до уголовного преследования не дошло, уход под землю жилых районов многие эксперты ставят в вину Рыболовлеву – нарушал правила эксплуатации рудников, сэкономив миллиарды на закладке выработанных шахт под городом.

Яхты, особняки и футбольные клубы. Как сбежавшие олигархи тратят деньги за границей 00:00 00:00

Дети российских олигархов не знают, как тяжело зарабатываются деньги. Им-то все досталось просто так. ФОТО: Almaty/ТАСС

В том же 2010 году купил футбольный клуб Монако за $200 млн. и вложил в команду еще $400 млн. В результате в 2017 году Монако стал чемпионом французской премьер-лиги. В 2013 году, с инвестиционным прицелом, но в первую очередь чисто для души, прикупил два острова в Греции за $100 млн. И на сдачу после островов - особняк на Гавайях всего-то за $20 млн.

Но это все мелочи. Львиную долю вывезенного с Родины Рыболовлев на удовлетворение культурных потребностей: аж на $2 млрд накупил картин. Леонардо да Винчи, Ван Гога, Моне, Пикассо и других – всего 38 полотен. Ну разве мог мечтать сын пермского кардиолога, что когда-нибудь повесит дома на стенку подлинник «Спасителя мира» самого Леонардо?

Если Рыболовлева беглым можно назвать весьма условно, то бывший владелец финансовых групп «Открытие» и «Будущее» Борис Минц скрылся в мая 2018 года в Лондон после обвинений в краже денег пенсионных фондов. Тогда в банке «Открытие» обнаружили финансовую дыру на 1,2 трлн руб. (около $18 млрд по сегодняшнему курсу). Уже пакуя чемоданы, с помощью мошеннической сделки Минц вывел из «Открытия» еще 30 млрд руб. ($500 млн).

Борис Минц с семьей поселился в Великобритании в отеле - своем собственном. ФОТО: Артем Геодакян/ТАСС

Едва эвакуировавшись в Великобританию, летом, Минц приобрел в качестве дома для всей семьи (а чего мелочиться?) - спа-отель DoubleTree by Hilton Cheltenham в 150 км от Лондона. Старинная гостиница расположена в графстве Глостершир, в охраняемой природной зоне Котсуолдс, неподалеку от резиденции принца Гарри и его супруги Меган. По оценкам британских риэлторов, отель стоил $38 млн. А вот тратиться на дачку уже нужды не было – еще в 2015 году Минц почти pа $6 млн купил замок в Шотландии.

Другой банкир Андрей Бородин - в 2011 году уехал в Лондон поправлять здоровье, да никак не выздоровеет. Разболелся так, что получил в Великобритании политическое убежище. К моменту добровольного изгнания управлял пятой по размерам кредитной организацией страны — Банком Москвы. Олигарх выдавал кредиты без залога своим партнерам, финансировал собственные проекты. Банк Москвы активно помогал компании богатейшей женщины России Елены Батуриной, пока ее муж Юрий Лужков управлял столицей. После отставки мэра Лужкова позиции Банка Москвы резко пошатнулись. Оказалось, что долгов у него на $12,6 млрд. По мнению следователей, за десять с лишним лет управления Бородин только в офшоры вывел $2 млрд.

Когда-то поместье было резиденцией наследного принца, а теперь тут живет Андрей Бородин.Когда-то поместье было резиденцией наследного принца, а теперь тут живет Андрей Бородин.Фото: ru.wikipedia.org

В Лондоне болезный Бородин купил себе один из самых дорогих домов королевства - за особняк Парк-Плейс на берегу Темзы уплатил $180 млн. Россия потребовала наложить арест на этот особняк. Ведь дыру в бюджете Банка Москвы пришлось закрывать за счет казны — в 2011 году кредитную организацию купил государственный ВТБ. Но Великобритания требование отклонила. В 2016 году Швейцария вернула Бородину доступ к замороженным было активам на разморозила активы Бородина на $360 млн. Российская прокуратура решение обжаловала, но безуспешно.

Владимир Антонов широкой общественности почти неизвестен, но личность не менее примечательная: сбежав в Англию, но умудрился провороваться и там, после чего скрылся в неизвестном направлении. В 2010 году активы его Конверс Групп Forbes оценил в $7 млрд. В группу входили российский Конверсбанк, литовский банк Snoras, английский банк Pointon York Limited, а также шведский производитель гоночных машин Spyker. Все посыпалось, когда литовские власти нашли в банке Snoras дыру в $1,5 млрд. Заодно и российские правоохранители подозревают олигарха в хищении 1 млрд. руб. из банка «Советский».

Как и многие в его положении, Антонов в 2011 году за $20 млн купил английский футбольный клуб Портсмут, игравший в первой лиге. Но в отличие от, например, Рыболовлева на этом умудрился заработать.

- Потом из-за неудачного менеджмента команда вылетела из первой во вторую, - со смехом рассказал «КП» источник, знакомый с ситуацией. - По правилам британского футбола, вылетевшая команда получает подъемные на реорганизацию (порядка десятков миллионов долларов – ред.). Антонов забрал эти деньги из казны клуба и сбежал.

От дома до аэропорта, из которого он вылетел в Лондон, бывший владелец «Евросети» Евгений Чичваркин ехал лежа на полу автомобиля, чтоб не засекли милицейские посты. Это был 2009 год. Незадолго до этого коммерсанта обвинили в похищении экспедитора «Евросети», который якобы слишком много украл у компании. Ранее, в 2008 году Чичваркин был вынужден продать свою долю в компании за $200-400 млн (при рыночной цене в $1,2 млрд). Точная сумма сделки не называлась. В 2011 году уголовное дело России в отношении Чичваркина закрыли, но на Родину возвращаться он почему-то не рискует. В Лондоне Чичваркин открыл винный магазин Hedonism Drinks Ltd. Самый большой в городе. В 2017 году этот бизнес принес убыток в 1,5 млн. фунтов. По словам знакомых, эмигрировавший предприниматель не покупает замки или футболистов. Наоборот, буквально считает каждую копейку. Чичваркин даже чаевые в такси оставляет не всегда, хотя в Британии это принято.

Сколько денег в чужбину ни вложи, а своим никогда не станешь. фото: doubletreechelnetham.com

Блудные дети

Схему с присвоением денег, положенных вылетевшему клубу, испробовал еще и Антон Зингаревич, сын российского лесопромышленника Бориса Зингаревича (состояние $1 млрд). Британская футбольная команда Рединг под управлением Зингаревича-младшего вылетела из высшей лиги в первую, получив в помощь 60 млн фунтов. Тот не моргнув глазом средства присвоил, а клуб продал какому-то богачу из Таиланда. Сейчас Антон Зингаревич скрывается в США — развалив все компании, что некогда доверил ему отец, сын задолжал российским банкам несколько миллиардов рублей.

- Дети российских олигархов не знают, как тяжело зарабатываются деньги. Им-то все досталось просто так, - рассказал «КП» Сергей Капчук. Бизнесмен сбежал из России в Лондон, но потом вернулся. - Золотая молодежь просто разбазаривает родительские деньги. Сначала их отправляют в элитные британские бизнес-школы, там они подсаживаются на наркоту. Потом детям дают порулить бизнесом - обычно из этого ничего не выходит. Заканчивают дети олигархов работой ди-джеями в ночных клубах.

Сколько денег в чужбину ни вложи, а своим никогда не станешь

Почему наши богачи на Западе зачастую становятся изгоями

В 2003 году Роман Абрамович за 140 млн фунтов купил культовый английский футбольный клуб «Челси». Следующие 15 лет вкладывал в его развитие на радость английских аристократов – традиционных болельщиков клуба. А не помогло: в этом году, видимо, припомнив прошлые связи с Кремлем, Абрамовичу отказали в британской визе. И в Швейцарии вид на жительство не дают - мол, пока не прояснено происхождение капитала, пустить никак не могут. В ожидании, что хоть где-то, он болтается как Летучий Голандец в океане на своей яхте.

Заметная часть инвестиций компании «Ренова» Виктора Вексельберга – в швейцарское машиностроение. На начало 2018 года западные активы составляли около 20% состояния Вексельберга. Или Олег Дерипаска - является акционером крупнейшего австрийского строительного холдинга STRABAG – за 30 % акций он заплатил в 2007 году €1,2 млрд. И все это их отнюдь не спасло от американских санций, к которым европейцы не моргнув глазом присоединились.

И, наконец, герой последних новостей Дмитрий Рыболовлев. И любимую игрушку монаршего двора Монако – футбольный клуб содержал, и даже в чемпионы вывел. Но вот возник у него конфликт с некогда другом и консультантом по составлению коллекции - швейцарским арт-дилером Ивом Бувье. Рыбловлев неожиданно выяснил, что при посредничестве искусствоведа переплатил за свою коллекцию около половины, то есть, реально она стоит не $2 млрд, а в два раза меньше. Классический сюжет Мольера «Мещанин во дворянстве» о том, как зло посмеялись над возомнившим о себе нуворишим. А когда тот начал качать права и обратился в полицию, самого обвинили в "активной торговле влиянием, активной коррупции, причастности к нарушению профессиональной тайны следствия" – попросту, подкупе следствия. В итоге, Рыболовлев сейчас сам под следствием.

- Этот человек, я абсолютно уверен, считал, что его с Россией ничего не связывает. Он приехал в Монако, он добивался — что ему сейчас ставится в вину — политического влияния. Причем добивался средствами, которые, по нашим российским понятиям, являются очень честными, - прокомментировал ситуацию на Радио «Комсомольская правда» телеведущий Михаил Леонтьев. - Считалось, что поддержка таких хитовых фанатских клубов дает билет на вход в истеблишмент. Но, оказалось, что из этого истеблишмента могут моментально просто спустить с лестницы. И это очень позитивная вещь, как и все остальное, что они с нами делают. Ты можешь был мальчишом-плохишом, за бочку варенья продать страну, но это не есть легализация.

Елена ОДИНЦОВА