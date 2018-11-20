В Брянске открылся супермаркет «Европа»

На днях в Брянске открылся еще один фирменный магазин «Европа». Огромный выбор товаров, доступные цены, европейский уровень обслуживания теперь будут радовать жителей Володарского района. Новый супермаркет распахнул свои двери на улице Вяземского, 8.

Четыре тысячи товаров по низким ценам

Торговая сеть «Европа» продолжает в Брянске свою традиционную политику – строить магазины в шаговой доступности. Супермаркет на Вяземского, 8 решил проблему с покупкой продуктов для жителей двух десятков улиц. Только на открытие нового супермаркета пришли несколько сотен брянцев.

– Раньше горожане много раз говорили, что в микрорайоне не хватает торговых точек, где можно приобрести необходимые товары, – говорит директор Павел Шевелев. – Эту проблему нам удалось решить. Новый магазин представляет собой супермаркет с ассортиментом гипермаркета. Из партии каждого товара мы берем пробы. Поэтому в магазине «Европа» покупатели могут найти качественные товары на любой вкус. Я очень рад, что у нас открылся второй магазин сети, и теперь жители Володарского района смогут купить все необходимое рядом с домом.

Магазин на Вязямского, 8 – это самый маленький из объектов компании «Промресурс». Площадь магазина составила всего 756 квадратных метров. Но, несмотря на это, новый супермакет очень удобен. Здесь представлены больше 4000 топовых товаров. Это не только популярные бренды, но и линейка товаров собственной торговой марки «Европа»: молоко, творог, крупы, зубная паста, детское питание и другие товары – все, что нужно для повседневной жизни. Покупателям также предлагают попробовать блюда собственного производства, созданные умелыми поварами. Выпечка, салаты, закуски, холодные и горячие блюда, которые готовят в гипермаркете «Европа», придутся по душе даже самым взыскательным горожанам.

– Особенность нашего магазина не только в том, что у нас – вкусные блюда собственного производства, но и качественные продукты, а также низкие цены, – говорит управляющая Елена Комарова. – Постоянные скидки на мясо, выпечку, овощи и фрукты. Выгодные предложения для наших пенсионеров. Торговая сеть «Европа» славится лояльностью к покупателям. Если у горожан есть предложения, мы всегда с радостью их выслушаем и примем к сведению. Мы за то, чтобы делать свою работу лучше.

В супермаркете "Европа" представлен широкий ассортимент продуктов.

Сделать больше не дали

Но супермаркет «Европа» мог бы стать гипермаркетом. Компания «Промресурс» планировала построить огромный магазин на месте заброшенного гидропарка.

В проект вложили больше 100 миллионов рублей. Столько же денег планировали инвестировать в благоустройство микрорайона.

На месте пустыря, болота и заваленного мусором ручья Голубка могли бы появиться благоустроенная набережная, сквер, парк с детскими аттракционами, отреставрированный храм и новенький цветомузыкальный фонтан. Но сделать это компании попросту не дали.

Компания «Промресурс» выиграла аукцион, оформила землю в собственность и приступила к проектированию гипермаркета и объектов инфраструктуры.

В 2013 году убрали обветшавшие сооружения гидропарка, выполнили инженерные работы, подготовили проектную документацию для реконструкции водопропускных сооружений, получили согласование Федерального агентства по рыболовству и Федерального агентства водных ресурсов.

Компания реконструировала водопропускные сооружения. Русло ручья проложили в закрытой трубе со стороны улицы Вяземского и вывели в существующий водоприемник на улице Пушкина. Инвестор дополнительно выкупил землю под бетонными лотками, в которых до реконструкции протекал ручей Голубка. Предполагалось, что работы по строительству гипермаркета «Европа» начнутся в 2014 году.

Но одна из местных жительниц подала иск в суд.

И строительство запретили. Территорию признали природоохраняемой. Жителям Брянска внушали, что проводить работы здесь опасно для местной экологии. Несмотря на то, что эксперты опровергли эти доводы, закон оказался на стороне противников стройки. Вместе с представителями компании местные жители боролись за благоустройство района и появление магазина. Вместе они собирали подписи, выходили на митинги, просили помощи у президента. Чиновники заверили, что после прекращения работ наведут порядок на пустыре, но этого так и не произошло.

Брянцам не пошли навстречу. Компания «Промресурс» по требованию суда демонтировала сооружения и не смогла провести благоустройство территории. Пустырь по-прежнему зарастает, ручей превращается в болото, горы мусора становятся все больше.

Открытия нового супермаркета "Европа" жители Володарского района ждали с нетерпением.

В будущее с оптимизмом

Несмотря на трудности, представители компании «Промресурс» не сдались и выполнили свое обещание перед горожанами.

– Мы открыли магазин именно там, где и планировали, – говорит Павел Шевелев. – Уже сейчас жители Володарки говорят спасибо нашим сотрудникам. Это очень приятно, ведь для этого мы и работаем.

Как только почетные гости перерезали красную ленточку, в магазин поспешили горожане. Одной из первых покупательниц стала пенсионерка Маргарита Петровна.

– Я очень рада, что рядом с нашим домом открылся такой удобный супермаркет. Здесь можно найти все нужные продукты, а главное – по таким низким ценам! Я желаю процветания магазину «Европа», чтобы у него было как можно больше покупателей.

Компания «Промресурс» не стоит на месте и планирует расширять географию магазинов торговой сети «Европа».

– Постоянно ведем переговоры с нашими партнерами, – подчеркнул Павел Шевелев. – Возможно, в будущем мы откроем в Брянской области еще несколько магазинов нашей сети.

В супермаркете "Европа" можно найти продукты на любой вкус и кошелек.

Справка

Группа компаний «Промресурс» была основана в 1994 году. Она занимается строительством торгово-развлекательных центров, а также розничной торговлей через магазины сети «Европа».

Сейчас она насчитывает больше 50 супермаркетов и гипермаркетов в Курской, Липецкой, Воронежской, Белгородской, Орловской, Брянской, Рязанской и Тамбовской областях.