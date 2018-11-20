2018-11-20T10:42:32+03:00
Общество

В Брянске сняли на видео опасный маневр легковушки

В соцсетях обсуждают лихую езду брянского водителя
Марина АНТОНОВА
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Фото: vk.com, Андрей Шипарев.Фото: vk.com, Андрей Шипарев.
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В Брянске сняли на видео опасный маневр легковушки на улице Авиационной. Запись с видеорегистратора опубликовали в соцсетях. Автор пишет, что ролик снят утром в понедельник, 19 ноября.

По записи видно, что перед водителем опасный маневр совершает автомобиль БМВ – он поворачивает налево, не пропустив встречные машины. Автору сюжета пришлось резко затормозить, чтобы избежать столкновения.

- За рулем была моя жена, хорошо, что она ездит не быстрее 60 километров в час, - написал автор поста. - А если бы скорость чуть выше…

В соцсетях пользователи активно обсуждают лихую манеру езды брянских водителей. Некоторые в комментариях пишут, что на дороге бывают разные ситуации и обвинять водителя иномарки не стоит. Другие считают, что правила дорожного движения существуют для всех и таких лихачей нужно штрафовать. Третьи порекомендовали автору видео не тормозить и врезаться в БМВ, чтобы «проучить» наглого автомобилиста.

Кстати, брянских водителей признали одними из самых лихих в стране. Брянск попал на 33-ю строчку рейтинга городов с самыми быстрыми и бесшабашными автомобилистами. Его составило АО «АльфаСтрахование». По данным составителей, брянские автолюбители примерно 12 процентов своего пути преодолевают с превышением скорости. Всего в списке 60 городов. Больше всего давить педаль в пол любит смоляне. А самыми тихоходными, по данным составителей рейтинга, стали хабаровчане.

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