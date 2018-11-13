2018-11-13T12:47:03+03:00
Экономика

Стартовал 5 этап специального проекта Торгово-промышленной палаты Российской Федерации «БИЗНЕС – БАРОМЕТР КОРРУПЦИИ»

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Брянская торгово-промышленная палата предлагает предпринимателям принять участие в исследовании, которое проводится с целью замера антикоррупционных настроений и оценки антикоррупционной политики в России.

Каждое высказанное мнение принципиально важно для получения объективной информации о проводимой работе по противодействию коррупции в регионах России.

Проведение исследования «БИЗНЕС – БАРОМЕТР КОРРУПЦИИ» закреплено пунктом 36 Национального плана противодействия коррупции на 2018-2020 годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 29.06.2018 № 378.

Проведенное исследование и актуальность поднятых вопросов высоко оценили предприниматели, принимавшие участие в опросе.

Указанному проекту была дана положительная оценка Управлением Президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции, Министерством экономического развития Российской Федерации, Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации.

Контактные телефоны: (495) 620-01-02, (495) 620-00-38

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