Брянскэнерго успешно выполняет ремонтную программу

В филиале ПАО «МРСК Центра» – «Брянскэнерго» подвели итоги реализации ремонтной программы за 9 месяцев 2018 года. Ключевые мероприятия производственной программы выполняются с превышением плановых показателей. Общие затраты на проведение ремонтных работ по итогам трех кварталов составили 132,071 млн. рублей.

За отчетный период специалистами филиала отремонтировано 398 трансформаторных подстанций напряжением 10/0,4 кВ и порядка 1851,3 км линий электропередачи 0,4-110 кВ ( 100 % и 102,3% плана ремонтов на 2018 год соответственно). От древесной и кустарниковой поросли расчищено 700,9 га просек воздушных линий 0,4 – 110 кВ (100 % к плановым показателям). Также выполнен капремонт 10 трансформаторов 35-110 кВ подрядным способом.