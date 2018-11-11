2018-11-11T20:34:26+03:00
Спорт

Брянский спортсмен Артем Осипенко стал семикратным чемпионом мира по самбо

Соревнования проходят в столице Румынии
Марина АНТОНОВА
Поделиться:
Артем Осипенко почти 20 лет занимается самбо под руководством Заслуженного тренера России Сергея Портнова.Артем Осипенко почти 20 лет занимается самбо под руководством Заслуженного тренера России Сергея Портнова.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
Изменить размер текста:

Брянский спортсмен Артем Осипенко стал семикратным чемпионом мира по самбо. Он одержал победу в воскресенье, 11 ноября. Соревнования проходят в столице Румынии Бухаресте. На турнир приехали спортсмены из 80 стран мира, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области. Артем Осипенко выступал в самой престижной весовой категории – больше 100 килограммов.

В том числе и благодаря победам нашего земляка и успешным выступлениям других наших спортсменов, в Брянской области собираются построить Дворец единоборств за два миллиарда рублей. А также открываются секции самбо в общеобразовательных школах.

В этом году исполняется 80 лет, как самбо признали официальным видом спорта и включили его в календарь соревнований.

Интервью с Артемом Осипенко читайте здесь.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В понедельник брянцев ждет сухая и морозная погода
В брянской Жуковке отремонтировали пять дворов за год
В понедельник начнут ремонтировать ДК БМЗ в Брянске
В Брянской области нашли живым пропавшего 29-летнего Василия Азаренкова
Брянское «Динамо» сыграло вничью с липецким «Металлургом»
В Брянской области ищут пропавшего 29-летнего Василия Азаренкова
Брянский памятник-паровоз восстановят для ретро-поездок
В крупных брянских магазинах нашли 85 образцов некачественных продуктов
В горящем доме в Выгоничском районе погиб 60-летний мужчина
До поселка Нерусса в Суземском районе построили новую дорогу
Во время пожара в Рогнединском районе погибла 40-летняя женщина
Брянский боец смешанных единоборств Николай Алексахин сразистся с американцем Крисом Кертисом
В Брянске отмечают День сотрудников органов внутренних дел
У брянского побратима - новый руководитель
В Клинцах торжественно открыли физкультурно-оздоровительный комплекс
Житель Дубровского района отправится в колонию за то, что заживо сжег свою мать
В Брянске увеличили количество маршруток №52
В Брянске за нарушение"комендантского часа" задержали трех подростков
В Брянске ограничат движение на улице Камозина и переулке Волгоградском
Из-за непогоды самолет из Санкт-Петербурга не смог приземлиться в Брянске
В Брянске полиция ищет свидетелей ДТП с шестилетним мальчиком
БРО ЛДПР поздравляет сотрудников и ветеранов органов внутренних дел с Днем полиции
Бывшего сотрудника брянской колонии №6 будут судить за жестокую расправу над заключенным
В Брянскую область не пустили украинку с четырьмя шиншиллами
В Брянске водитель ВАЗа врезался в припаркованный автомобиль: пострадала 64-летняя женщина
У БМЗ учится Роскосмос
Чествуя Почетного гражданина Брянска
Обновлен центральный сквер Володарского района
24-летнего жителя Жуковки оштрафовали за экстремизм в соцсетях