Брянский спортсмен Артем Осипенко стал семикратным чемпионом мира по самбо. Он одержал победу в воскресенье, 11 ноября. Соревнования проходят в столице Румынии Бухаресте. На турнир приехали спортсмены из 80 стран мира, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области. Артем Осипенко выступал в самой престижной весовой категории – больше 100 килограммов.

В том числе и благодаря победам нашего земляка и успешным выступлениям других наших спортсменов, в Брянской области собираются построить Дворец единоборств за два миллиарда рублей. А также открываются секции самбо в общеобразовательных школах.

В этом году исполняется 80 лет, как самбо признали официальным видом спорта и включили его в календарь соревнований.

Интервью с Артемом Осипенко читайте здесь.

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