Брянец Сергей Кузюков стал шестым на всероссийском конкурсе «Народный участковый-2018»

Лучший брянский участковый Сергей Кузюков из Севского района стал шестым во всероссийском конкурсе «Народный участковый-2018». Онлайн-голосование на сайте «Комсомольской правды» завершилось в День сотрудника органов внутренних дел 10 ноября. За брянца проголосовали 30 тысяч 660 раз. Сергей Кузюков отстал от лидера, полицейского из Нижегородской области, примерно на пять тысяч голосов.

Второе место занял участковый из Республики Коми, на третьем – участковый из Архангельской области. Победителю достанется главный приз – внедорожник УАЗ «Патриот»».

Долгое время брянец Сергей Кузюков лидировал на всероссийском этапе конкурса. К сожалению, победить ему не удалось.

Напомним, Сергей Кузюков выиграл региональный этап конкурса «Народный участковый-2018», который проходил с 7 по 16 октября. За звание народного участкового боролись представители 83 регионов нашей страны.

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