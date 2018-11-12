Первая образовательная программа по кибербезопасности для школьников стартовала в Сочи

В образовательном центре «Сириус» состоялось открытие программы по кибербезопасности, научно-методическое и кадровое сопровождение которой обеспечат представители Центра развития ИТ-образования МФТИ и департамента управления талантами ПАО «Ростелеком».

В программе участвуют 60 школьников 8-11 классов – победителей всероссийской онлайн-олимпиады, которую оператор цифровых услуг провел в сентябре 2018 года. Они набрали максимальные баллы и прошли собеседование с экспертами компании.

Старт программе дали заместитель руководителя Фонда «Талант и успех» – руководитель Центра образовательных программ Алексей Турчин и вице-президент по информационной безопасности ПАО «Ростелеком» Игорь Ляпунов.

Алексей Турчин, заместитель руководителя Фонда «Талант и успех» – руководитель Центра образовательных программ: «Каждый из участников смены уже имеет опыт серьезной и увлекательной интеллектуальной деятельности, проектирования, самостоятельного поиска ответов на новые вызовы в науке, технологиях, исследованиях. Наступило время командной работы, совместных научных поисков и исследований. Наша программа поможет школьникам не только развить навыки программирования, системного анализа, проектирования, но и обрести соратников и единомышленников».

Образовательная программа «Информационная безопасность» – это дополнительная общеразвивающая программа, предназначенная для старшеклассников, проявивших успехи в области программирования и кибербезопасности, и заинтересованных в дальнейшем развитии в этой области.

Программа включает теоретические и практические занятия по компьютерной безопасности, операционным системам, криптографии, реверс-инжинирингу, веб-безопасности, киберкриминалистике (цифровой форензике), безопасности мобильных платформ и интернета вещей. Школьники сдадут интерактивные контрольные и зачетные работы, станут участниками CTF-соревнования, посетят лекции и семинары ведущих преподавателей МФТИ по программированию.

Вице-президент по информационной безопасности ПАО «Ростелеком» Игорь Ляпунов: «Смена по кибербезопасности собрала в «Сириусе» одаренных ребят со всех уголков России. От них зависит будущее отрасли и конкурентоспособность страны в киберпространстве. Как лидер рынка мы должны приложить все усилия к созданию эффективной общенациональной программы, охватывающей не только вузы, но и школы, и способствующей развитию талантов в области информационной безопасности».

На заключительном этапе программы пройдет несколько квестов. В одном из них команды школьников окажутся в импровизированном центре управления системами обороны страны, оснащенном умными устройствами, где в течение нескольких часов будут расследовать хакерскую атаку и предложат систему защиты. В другом квесте им предстоит найти уязвимости информационной системы автомобиля Tesla Model S.

Курирует программу Алексей Малеев, проректор МФТИ по международным программам и технологическому предпринимательству, руководитель сборной России на Международной олимпиаде по информатике. «Кибербезопасность – один из самых быстрорастущих сегментов ИТ-индустрии. Мало создавать интеллектуальные цифровые системы, важно еще и уметь защищать их от нежелательного вмешательства. Сотрудничество с «Ростелекомом», давним индустриальным партнером МФТИ, для нас очень ценно, и мы рады запустить совместную проектную смену для сильнейших школьников в образовательном центре «Сириус», – подчеркнул Алексей Малеев.

«Ростелеком» планирует поддерживать выпускников образовательной смены для обучения в целевых вузах, получения дополнительного образования, привлекать одаренных детей к участию в конференциях и воркшопах, организовывать летние и зимние школы и стажировки для студентов.