Компания «Умалат» инвестирует в экономику Брянской области почти миллиард рублей

СЕГОДНЯ 11:30 2018-11-08T12:07:27+03:00

Алексей Мартыненко и Александр Богомаз подписали соглашение о сотрудничестве на Славянском экономическом форуме. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

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В Брянске седьмой раз прошел Славянский международный экономический форум. В этом году Брянская область подписала инвестиционные соглашения о сотрудничестве на 8,46 миллиарда рублей. Одним из самых крупных инвесторов оказалось ЗАО «Умалат». В ближайшие два года предприятие потратит на реконструкцию завода по производству сыров в Севске почти миллиард рублей.

Увеличить производство в 2,5 раза

Завод в Севске перерабатывает 100 тонн молока в сутки. В год предприятие выпускает 5,5 тысяч тонн продукции. Для производства кавказских и итальянских сыров используют сырье высшего качества. Его закупают на фермах в Курской, Смоленской и Белгородской областях. Через пару лет молока «Умалату» понадобится в 2,5 раза больше. После реконструкции завода именно во столько раз увеличатся мощности предприятия.

На заводе "Умалат" появится новый моцарельный цех.

В Севске построят новый моцарельных цех – кроме моцареллы в нем готовят адыгейский сыр, сулугуни, чечил. Увеличатся цеха для производства итальянских рикоты и маскарпоне. На заводе появится новый цех по переработке сыворотки. Придется увеличить площадь холодильников, упаковочных линий и складов готовой продукции.

- Каждый год мы вкладываем порядка 300 миллионов рублей в модернизацию предприятия, - говорит владелец ЗАО «Умалат» Алексей Мартыненко. – В этом году мы готовы вложить в три раза больше - 958,1 миллиона рублей. Эти деньги банки дают нам в кредит.

Часть средств потратят на строительство второй очереди очистных сооружений. Такое крупное производство не может обходиться устаревшими полями фильтрации, которым больше 50 лет. После биологической очистки на втором этапе все стоки предприятия превратятся в обычную воду. Она будет поступать в реку Сев.

- Мы будем использовать самые современные технологии очистки стоков от молочного производства, - поясняет Алексей Мартыненко.

Готовить сыр с любовью

Сейчас на заводе трудится около 250 человек. 220 из них – это жители Севска. На предприятие постоянно приезжают технологи из Италии. Они следят за процессом производства. Недавно после 10-дневного обучения из Сицилии вернулись работники севского завода: лаборанты, механики, слесари и другие.

На завод в Севске постоянно приезжают технологи из Италии.

После реконструкции численность персонала увеличится не намного – на 10-20 процентов. На заводе большинство процессов автоматизировано.

- Дополнительных работников нам приходится нанимать их других регионов, - рассказывает Алексей Мартыненко. – Севск – городок небольшой. Поэтому все, кто хотел у нас работать, уже давно работает.

Акционер признается, что команду собирал долго. Много сил потратили на обучение сотрудников.

- Я много времени провожу с персоналом, бываю в цехах, объясняю, как что работает, как нужно обращаться с оборудованием, - говорит Алексей Мартыненко. – Наш персонал относится к работе ответственно. Каждый занят своим любимым делом. И может предложить внести в работу что-то свое. Взамен сотрудники получают достойную зарплату. Но одними деньгами все проблемы не решить. Для производства сыра главное, чтобы его готовили с любовью. Иначе он может просто не получиться.

Работники севского завода - сплоченная команда.

Снизить цены на продукцию

Во многих брянских магазинах продается сыр «Умалат». Недавно цены на него снизились процентов на 60. Уж не стали ли на заводе использовать молоко похуже, или на чем еще могли сэкономить?

Все этапы производства сыра - под жестким контролем.

- Отпускные цены на свои сыры мы не меняли, - объясняет Алексей Мартыненко. – Мы продолжаем использовать только молоко высшего качества – оно удивляет даже иностранцев. Для приготовления сыра покупаем итальянские закваски. Контролируем каждый этап производства, оборудование на заводе постоянно содержится в чистоте. Чтобы сделать наш сыр доступнее для большинства, мы ведем переговоры с торговыми сетями. Наш сыр продается во многих регионах России и странах ближнего зарубежья. В каждом случае приходится договариваться с местными продавцами. Брянские сети изначально делали наценку на наши сыры до 120 процентов. Мы говорили: нет, так не пойдет. Теперь она снизилась на 30, 40 и 50 процентов. Поэтому покупатели приобретают сыр высочайшего качества по более доступной цене.

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