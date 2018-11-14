Президент наградил брянского самбиста Артема Осипенко орденом «За заслуги перед Отечеством II степени»

Президент России наградил брянского самбиста Артема Осипенко медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени». Владимир Путин подписал соответствующий указ во вторник, 13 ноября. Тренеру спортсмена Сергею Портнову присвоили звание «Заслуженный работник физической культуры России», сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

В том же указе глава государства наградил орденом Александра Невского президента международной Федерации самбо Василия Шестакова и старшего тренера сборной России по самбо Сергея Елисеева.

Напомним, 11 ноября Артем Осипенко в седьмой раз стал чемпионом мира по спортивному самбо. Соревнования прошли в румынском Бухаресте. Брянец выступал в самой престижной весовой категории - свыше 100 килограммов. В финале он одолел соперника из Грузии.

Благодаря успехам Артема Осипенко и других спортсменов в Брянской области в следующем году начнут строить Дворец единоборств. На это уже выделили 609 миллионов рублей из федерального бюджета.

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