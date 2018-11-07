В Брянской области объявлен конкурс «Электрознания и призомания»

СЕГОДНЯ 13:15 2018-11-07T13:36:18+03:00

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В регионах присутствия ПАО «МРСК Центра», в числе которых филиал ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго», проходит интернет-конкурс на знание правил электробезопасности для детей и подростков «Электрознания и призомания». Учащиеся Брянской области приглашаются принять в нем участие.

Конкурс продлится до 1 марта 2019 года. Это позволит привлечь к участию в номинации «Эрудиция» и «Творчество» большее число детей и подростков, а также подготовить и реализовать авторские мероприятия по электробезопасности с учащимися в рамках номинации «Классный электропатруль». При этом каждый участник в возрасте от 5 до 18 лет может подать заявку сразу во все номинации, претендуя на 3 приза одновременно. Учителя, заинтересовавшие участием в конкурсе наибольшее число своих подопечных, станут обладателями наград в номинации «Педагог».

Подробная информация о конкурсе:

ПАО «МРСК Центра»: https://www.mrsk-1.ru/about/projects/elektroznaniya_i_prizomaniya/ и в группе ВКонтакте: https://vk.com/zdesbezopasno

ПАО «МРСК Центра и Приволжья»: https://www.mrsk-cp.ru/for_consumers/electrosafety_rules/special_projects/electric_crossword/ и в группе ВКонтакте: https://vk.com/elektropatrul.