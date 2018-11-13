Брянцы жалуются на холодные батареи в квартирах

Брянцы жалуются на недостаточно теплые батареи в квартирах. Заявки от жильцов многоквартирных домов поступают на "горячую линию" энергетиков. Правда, их число сократилось. Диспетчеры круглые сутки следят за коммунальными авариями и технологическими нарушениями в системах отопления.

В Брянской области в этот отопительный сезон запустили 1129 котельных. На данный момент заменили все запланированные ветхие тепловые сети, сообщают в пресс-службе областного правительства. Это 55,7 километров труб. Еще собираются заменить 176,3 километра труб в Брянске и 209,2 километра по области. Это составит 34 процента изношенных теплосетей.

Но жители Брянска жалуются, что работы по замене труб все еще продолжаются.

- У нас весь двор перекопан, - рассказывает жительница Советского района Ольга. – А уже 13 ноября, за окном – минус десять. Днем во время ремонтов батареи, бывает, отключают. По ночам, правда, они всегда теплые. Но в квартирах часто холодно. С одной ямой – от дома до дома - рабочие возились до позднего вечера, что-то меняли, трубы новые подвозили. Уже несколько дней ничего не делают, но и не закапывают. Сегодня появились новые «раскопки» недалеко от котельной. По-моему, пора уже заканчивать ремонтные работы.

В этом году, отчитались власти, заменили все ветхие трубы, которые планировали.Фото: Марина АНТОНОВА

На холодные батареи жалуются жители улиц Комсомольской, Орловской в Бежице, улицы Фокина и проспекта Станке Димитрова в Советском районе.

- Мы позвонили в котельную, сказали, что батареи еле теплые, - говорит Светлана. – Там ответили, что им велели экономить газ. И жаловаться нужно в администрацию.

Телефон «горячей линии» ГУП «Брянсккоммунэнерго» - 72-30-06.

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