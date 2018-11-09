Проект бюджета Брянщины -2019: Зарабатывать будем больше, чем тратить

Проект бюджета Брянской области на 2019 год и плановый период 2020-2021 года представили депутатам регионального парламента.

На этот раз основной финансовый документ получился не только бездефицитным, но и профицитным. То есть тратить мы будем меньше, чем зарабатывать. В загашнике останутся больше 350 миллионов рублей.

В 2019-м расходы областной казны составят 48,9 миллиарда рублей. А доходы – 49,3 миллиарда рублей.

Львиная доля казенных денег – 65,7% или 32,1 миллиарда рублей - пойдет на социальный сектор. В том числе на повышение с 1 октября на 4,3% зарплаты бюджетникам. И увеличение минимального размера оплаты труда до 11280 рублей с начала года. На 4,3% в октябре проиндексируют и социальные выплаты.

На развитие аэропорта пустят 259,7 миллиона рублей. А в целом на дорожную отрасль - порядка 5 миллиардов рублей.

На брянскую медицину потратят чуть больше 9 миллиардов рублей. На 324,8 миллионов рублей отремонтируют больницы и поликлиники. Еще 325,5 миллиона рублей пойдет на покупку медоборудования. 50 миллионов рублей потратят на покупку новых машин скорой помощи.

В образование в следующем году планируют вложить 11,8 миллиарда рублей. Новых учебников школьникам покупать не собираются. 272,2 миллиона рублей потратят на организацию детского летнего отдыха. На 9,9 миллиона рублей купят школьной формы для первоклассников из малообеспеченных семей. 49,2 миллиона рублей потратят на покупку школьных автобусов. 473,4 миллиона рублей пойдет на строительство школы на 1225 мест в районе старого аэропорта в Советском районе Брянска.

Кстати, одна из самых необычных статей расходов бюджета Брянщины -2019 - выделение денег на отлов и содержание бездомных животных. На это потратят порядка 5 миллионов рублей. Так что, возможно, в следующем году в Бярнске всеже построят приют для бродячих собак.

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