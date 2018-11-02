Читатели спросили – банк «Открытие» отвечает!

2 Нояб. 14:15 2018-11-06T09:36:23+03:00

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Благодарим всех, кто принял участие в он-лайн конференции, и публикуем самые актуальные вопросы и полученные на них ответы.

- Кто потенциальный клиент «Открытия» после объединения?

- Банковская группа «Открытие» - очень крупный универсальный игрок на рынке. Мы предоставляем практически весь перечень продуктов и услуг для частных клиентов, компаний малого, среднего и крупного бизнеса, клиентам Private Banking. В некоторых регионах банк занимает значимую долю в социальных проектах. Поэтому профиль потенциального клиента очень широкий.

- А как объединение отразится на клиентах?

- Никаких дополнительных усилий или визитов после объединения банков делать будет не нужно. Стоимость уже действующих продуктов не изменится. Целевая модель – когда клиент получает одинаково высокий сервис в любой точке продаж под единым брендом. Одним из критериев успешности объединения является то, что после январских праздников клиент, который получал свою услугу в ПАО «Бинбанк», сможет прийти в любой офис «Открытия» и получить ее там.

- Каковы на Ваш взгляд первые стратегические задачи «Открытия» в регионе?

- Стратегическая задача банка регионе – построить эффективный и прибыльный бизнес, встать на один уровень с лидерами банковского рынка. Нашей команде предстоит сложная, но интересная задача – в короткий срок существенно увеличить продажи на региональном рынке розничных и корпоративных услуг.

- По каким кредитам чаще всего обращаются за рефинансированием? Что интересует заемщиков: снижение % ставки, изменение сроков кредитования, изменение валюты кредита?

- Рефинансирование становится более востребованным. Мы запустили программу по рефинансированию кредитов для физических лиц по ставке 11,9%, причем это реальная эффективная ставка без дополнительных комиссий. При оценке потенциального заёмщика в первую очередь имеет значение качество обслуживания имеющихся кредитов, а также максимальная долговая нагрузка, которая была у клиента.

Если говорить о кредитах наличными, то, в первую очередь, заёмщиков интересует доступная им сумма кредита и ежемесячный платёж, на который влияет ставка по кредиту и различные дополнительные услуги, остальные параметры являются второстепенными, т.к., как правило, они одинаковы во всех банках.

- Какие программы для малого и среднего бизнеса может предложить «Открытие» в 2019 году?

- Банк «Открытие» имеет широкую линейку кредитно-гарантийных продуктов, которая максимально полно соответствует потребностям клиентов малого и среднего бизнеса. Нашим клиентам доступны банковские гарантии, кредиты, кредитные линии, овердрафты. Банк участвует в государственных программах поддержки предпринимательства, реализуемых АО «Корпорация МСБ», МСП-Банком и региональными фондами поддержки предпринимательства.

- Какую максимальную сумму кредита может предложить малому и среднему бизнесу «Открытие»?

- В банке «Открытие» нет ограничения по сумме кредита как на реализацию инвестиционного проекта, так и на ведение текущей деятельности. Сумма кредит определяется исходя из общего бюджета проекта, доли собственного участия, периода его окупаемости, потребности в оборотном капитале и прочих факторов, влияющих на способность заемщика обслуживать и своевременно возвращать полученный кредит без ущерба для бизнеса.

- Какие кредитные программы наиболее востребованы сейчас в банке?

- Наибольшим спросом пользуются оборотные кредиты, предоставляемые в форме возобновляемых кредитных линий, овердрафты. Это обусловлено, прежде всего, стремлением клиентов увеличивать объемы действующего бизнеса, но не входить в новые проекты, к которым предприятия относятся с высокой долей осторожности. Также растет доля кредитов на рефинансирование задолженности, что связано с естественным желанием клиента улучшить текущие условия кредитования и снизить долговую нагрузку на бизнес. Плюс, прибегая к рефинансированию задолженности, клиент, как правило, выбирает новый банк с точки зрения комплексного обслуживания, т.е. существенно улучшает свое взаимодействие с банком в целом.

СПРАВКА:

«Открытие» сегодня – это масштабная финансовая группа, которая обладает большим потенциалом для дальнейшего роста бизнеса. В состав группы входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: ПАО «Страховая компания «Росгосстрах» (страхование), ПАО «РГС-Банк», АО «Открытие Брокер» (брокерские услуги), Управляющая компания «Открытие», АО «НПФ Лукойл-гарант» (пенсионная индустрия). Основным акционером ПАО Банк «ФК Открытие» с долей 99,99% является Банк России, который гарантирует надежность и непрерывность деятельности банка. Банк «Открытие» входит в список системно-значимых кредитных организаций, утвержденный ЦБ РФ. Банк «Открытие» успешно прошел процедуру финансового оздоровления и эффективно работает. Чистая прибыль «Открытия» за 9 месяцев 2018 года составила 0,5 млрд. руб. По состоянию на 1 октября балансовый капитал банка «Открытие» по российским стандартам финансовой отчетности составил 273,3 млрд. рублей, активы за вычетом резервов — 1,32 трлн. рублей (топ-10 на российском рынке). Эффективность развития банка отмечена высокими рейтингами российских и международных агентств. АКРА 30 мая 2018 г. повысило кредитный рейтинг банка «Открытие» до уровня А+, прогноз «Стабильный». Повышение рейтинга отражает высокую системную значимость банка и значительно расширяет возможности по диверсификации ресурсной базы в корпоративном и государственном секторах экономики. Агентство «Эксперт РА» присвоило банку «Открытие» рейтинг ruA с позитивным прогнозом. Международное рейтинговое агентство Moody’s присвоило банку «Открытие» рейтинг B1 с возможностью дальнейшего повышения.